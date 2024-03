EQS-News: Solarnative GmbH begibt Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung

EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Solarnative GmbH begibt Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung (News mit Zusatzmaterial)



15.03.2024 / 12:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung, 15.3.2024

Solarnative GmbH begibt Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung

Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro mit einer Zinsspanne von 11,25 % bis 12,25 % p.a. (Bookbuilding) und einer Laufzeit von 5 Jahren

Zeichnungsfrist über Direct Place der Deutschen Börse vom 20. März bis 28. März 2024, vorzeitige Schließung möglich

Unternehmen plant, mit den Mitteln unter anderem den Produktions-Hochlauf am Standort Hofheim am Taunus und den damit verbundenen Working Capital Bedarf, die Markteinführung des Systems für Dachanlagen in Deutschland und die Erschließung weiterer Märkte in Europa zu finanzieren

Hohe Nachfrage nach Mikro-Wechselrichtern auf Basis der patentgeschützten Hochfrequenztechnologie „Made in Germany“ im Zuge des stark wachsenden Ausbaus privater Photovoltaik (PV)-Anlagen

Globales Marktvolumen für Mikro-Wechselrichter wächst um jährlich 17 % auf mehr als 5,7 Mrd. Euro in 2026

Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters „PowerStick“ auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen in Höhe von nominal 20 Mio. Euro und einer Aufstockungsoption im Rahmen einer Privatplatzierung auf bis zu 50 Mio. Euro. Der für das öffentliche Angebot für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Die Solarnative Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A382517 / WKN: A38251) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 11,25 % - 12,25 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich jeweils am 5. April und 5. Oktober (erstmals am 5. Oktober 2024) eines jeden Jahres nachträglich ausgezahlt wird. Spätestens bis Ende der Angebotsfrist, die vom 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr MESZ) läuft, wird der endgültige Zinssatz und das endgültige Volumen auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und via Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Voraussichtlich ab dem 5. April 2024 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden. Ein Handel per Erscheinen zwischen Zuteilung und Valuta wird angestrebt.

Neben den marktüblichen Schutzklauseln und Covenants bietet die Emittentin im Falle eines erfolgten Börsengangs der Gesellschaft („IPO-Event“) vor Fälligkeit der Anleihe am 5. April 2029 einen erhöhten Rückzahlungskurs von 110 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Daneben besteht im Falle des Börsengangs eine Kündigungsoption der Emittentin mit einem Rückzahlungskurs von ebenfalls 110 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Mit den Mitteln aus der Anleiheemission plant Solarnative, den Produktions-Hochlauf ihrer Smart Factory zur Herstellung von Mikro-Wechselrichtern in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung ihres Systems für PV-Dachanlagen sowie sukzessive die Expansion in Europa zu finanzieren. Das Solarnative Team um Gründer und CTO Hendrik Oldenkamp, der als Erfinder des Mikro-Wechselrichters gilt, hat mithilfe der Hochfrequenz-Technologie basierend auf über 30 Jahren Entwicklungsarbeit sowie neun Patenten und weiteren 4 Patentanmeldungen, mit dem ‚PowerStick‘ einen einzigartigen Mikro-Wechselrichter entwickelt. Dieser zeichnet sich im Wettbewerbsvergleich dadurch aus, dass er nicht nur deutlich kleiner und leichter zu verbauen ist, sondern auch eine höhere Energieausbeute der Dachflächen ermöglicht und eine deutlich längere Produktlebensdauer aufweist.

Wechselrichter wandeln den Gleichstrom von Photovoltaik (PV)-Anlagen in Wechselstrom um. Der Markt für Mikro-Wechselrichter wächst nach Angaben von Energia Market Research mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17 % auf ein globales Volumen von 5,7 Mrd. Euro im Jahr 2026. Wesentliche Treiber für die weltweit steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern sind die fortschreitende Energiewende sowie global steigende Stromverbräuche. Mikro-Wechselrichter haben gegenüber den bislang in Europa bei privaten PV-Anlagen dominierenden Strang-Wechselrichtern zahlreiche Vorteile, darunter neben verbesserter Dachflächennutzung eine höhere Stromausbeute, da sich jedes Photovoltaikmodul einzeln steuern lässt. Zudem sind PV-Anlagen mit Mikro-Wechselrichtern aus Gründen des Brandschutzes und der deutlich geringeren Systemspannung sicherer.

Solarnative hat zum Jahreswechsel zunächst seine Lösung für sogenannte Balkonkraftwerke auf den Markt gebracht, um die Energiewende in Privathaushalten weiter voranzubringen. Anfang der Woche gab das Unternehmen zudem eine Kooperation mit Meyer Burger, einem führenden europäischen Hersteller von Premium-Solarmodulen, zur Entwicklung hochwertiger Balkonkraftwerke „Made in Germany“ bekannt.

Zusammen mit führenden Modulherstellern aus Europa und Asien arbeitet Solarnative außerdem daran, den Wechselrichter in den Modulrahmen von Solarpanelen zu integrieren. Dadurch wird das PV-Modul zu einem Plug & Play-Produkt, das die Installation von Solaranlagen weiter vereinfacht.

„Die installierte PV-Leistung auf Wohngebäuden wächst global um 16 % pro Jahr und damit auch die Nachfrage nach unseren kleinen und leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern. Auf Basis unserer gut gefüllten Sales Pipeline rechnen wir im laufenden Jahr mit einem Absatzvolumen zwischen 300.000 und 400.000 Wechselrichtern und Umsätzen von 29 bis 48 Mio. Euro. Über die nächsten drei Jahre wollen wir unser Produktportfolio zu einem holistischen Smart-Energy-Home-System mit Batteriespeicher und Wallbox ausbauen", erklärt Dr. Julian Mattheis, CEO von Solarnative.

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot sind unter www.solarnative.com/de/fuer-investoren abrufbar.

Die Gesellschaft lädt in Kürze interessierte Investoren zu einer Online Roadshow-Präsentation des Managements in Form eines Audio-Web-Cast am 21. März 2024, 11 Uhr MESZ, ein.



Eckdaten zur Solarnative Anleihe 2024/2029

Emittentin: Solarnative GmbH Zielvolumen / maximales Emissionsvolumen: 20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR Zinssatz (Kupon): Zwischen 11,25 % und 12,25 % (Bookbuilding) Zeichnungsfrist: 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung möglich Valuta:

Zeichnungsmöglichkeit: 5. April 2024

Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank ISIN / WKN / Kürzel: DE000A382517 | A38251 | SNPS Börsensegment:



Rang/Status: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board

unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Laufzeit: 5. April 2029 (5 Jahre) Zinszahlungen:

Ausgabepreis: Halbjährlich, erstmals zum 5. Oktober 2024

100 % Rückzahlungskurs: 100 %; 110 % IPO-Event Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung Verpflichtungen, Covenants u.a.: Ausschüttungsbeschränkung, Pari passu, Kontrollwechsel, Cross Default

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist Werbung und nicht zur Verbreitung außerhalb des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des unter www.solarnative.com/de/fuer-investoren veröffentlichten Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen.

Über Solarnative

Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Hendrik Oldenkamp (CTO) und Dr. Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 161 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative 2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Florina Thaler | +491722482111 | f.thaler@solarnative.com

Follow Solarnative:

LinkedIn | Instagram | Facebook