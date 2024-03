Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Taurus-Abstimmung im Bundestag

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Taurus-Abstimmung im Bundestag:

"Reicht es jetzt endlich? Wieder haben sich die Ampel und die Opposition im Bundestag gezankt wie die Kesselflicker. Es hat sich abermals gezeigt, dass die Koalition in dieser Frage gespalten ist. Doch der Antrag von CDU und CSU bekam insgesamt weniger Stimmen als die Union Mandate hat. Nun kann sie ihn immer wieder stellen und die Haltung des Kanzlers schrill kritisieren. Es wird dem Ernst des Themas aber nicht gerecht, wenn die Union Scholz in die Enge zu treiben versucht. Statt sich an der Taurus-Frage festzubeißen, sollten Ampel und Union lieber gemeinsam überlegen, wie der Ukraine geholfen werden kann."/DP/jha