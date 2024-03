Umfrage zur Europawahl: Union stärker als Ampel-Parteien zusammen

BERLIN (dpa-AFX) - Ein knappes Vierteljahr vor der Europawahl rangiert laut einer Umfrage in der Gunst der Wahlberechtigten die Union mit großem Abstand vorn - und die AfD niedriger als in anderen jüngsten Erhebungen. Nach der am Freitag von RTL/ntv veröffentlichten Forsa-Umfrage würden derzeit 34 Prozent CDU und CSU wählen, wenn am Sonntag schon Europawahl wäre (Europawahl 2019: 28,9 Prozent). Die Union wäre damit einen Punkt stärker als die drei im Bund regierenden Ampel-Parteien zusammen. Die AfD kommt demnach auf 15 Prozent (2019: 11). In Umfragen zur Bundestagswahl war sie zuletzt etwas abgesackt, lag aber immer noch bei Werten von 17 bis 19 Prozent.

Die SPD erreicht in der Europawahl-Befragung 16 Prozent (15,8). Die Grünen kommen auf 14 Prozent (20,5). Die FDP erreicht 3 Prozent (5,4). Bei der Europawahl gilt keine Sperrklausel wie bei der Bundestagswahl, allerdings könnte sich das in Zukunft ändern. Die nun anstehende Europawahl findet Anfang Juni statt.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Forsa-Institut gibt eine statistische Fehlerspanne von 3 Prozentpunkten nach oben oder unten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./and/DP/zb