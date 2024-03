BITCOIN am Wochenende: Wochenschluss unter $70.000 – zügige Rückeroberung oder tiefere Korrektur?

Der kurzfristige Fokus liegt bei Bitcoin technisch auf der $67.000/500er Region. Ein Fall darunter macht kurzfristig weitere Abschläge denkbar, die unterhalb von $66.000 zügig die $63.000er Region aktivieren würden

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

In den Wochenschluss haben die Bitcoin-Bullen erstmalig seit der neunten Kalenderwoche einig federn lassen und einen Wochenschluss oberhalb der $70.000 Marke verpasst.

In der Tat kann der Kursverlauf am Freitag als eine Art „Change in character“ bezeichnet werden, denn anders als bei den „Mini Crahses“ in der jüngeren Vergangenheit, die sofort aggressiv zurück gekauft wurden, markierte Bitcoin am Freitag tiefere Tiefs folgend auf die eher bearishe Vorstellung am Donnerstag.

Ausgehend hiervon scheint nicht auszuschließen, dass Bitcoin mit einem Fall unter seine seit dem 26.02. etablierte Aufwärtstrendkanalbegrenzung tiefere Korrektur bis in Gefilde um $63.000/64.000 sieht. Sollten die Bitcoin Bullen hingegen vor einem nachhaltigen Fall unter $68.000 die $70.000er Marke zurückerobern und halten können bspw. durch erneut einsetzende Nachfrage seitens diverser Bitcoin-ETFs rund um Blackrock, Grayscale und Co., deren Nachfrage erklären dürfe, warum (bis Donnerstag/Freitag) jeglicher noch so kleine Dip gekauft zu werden schien, wären zügig neue Allzeithochs mit Zielen um $75.000 und darüber $80.000 als Kurszielen zu erwarten.

Bitcoin - Trading Setups:

