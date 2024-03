APA ots news: FMA-Bericht zum Asset Management auf dem österreichischen Fondsmarkt im Jahr 2023:

Verwaltetes Vermögen steigt trotz Nettomittelabflüssen auf 213 Mrd. (+6,5%) Wien (APA-ots) - Österreichs Fondsindustrie verwaltete zum 31.12.2023 ein Fondsvermögen in Höhe von 213,2 Mrd., ein Zuwachs um + 12,9 Mrd. oder + 6,5% im Vergleich zum Jahresultimo 2022. Und das, obwohl aggregierte Nettomittelabflüsse von - 1,1 Mrd. zu verkraften waren, insbesondere bei Immobilienfonds (- 1,7 Mrd.) und Mischfonds (- 1,5 Mrd.), Rentenfonds (+ 1,7 Mrd.) und Aktienfonds (+ 460 Mio.) verbuchten hingegen Zuflüsse. Insgesamt schafften die österreichischen Asset Manager - gemessen am verwalteten Vermögen - aber das historisch zweitbeste Ergebnis und holten den massiven Einbruch um rund 30 Mrd. im Jahr 2022, insbesondere ausgelöst durch die Kapitalmarktturbulenzen in Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, zu mehr als einem Drittel wieder auf. Das Angebot blieb auf dem österreichischen Investmentfondsmarkt im Vergleich zum Jahr davor stabil: Wie 2022 waren im Berichtsjahr 14 Kapitalanlagegesellschaften sowie 60 Alternative Investmentfonds Manger zum Vertrieb zugelassen; diese boten 1.191 Alternative Investmentfonds (AIF) sowie 883 inländische Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) an - 2022 waren es 1.197 AIF und 873 OGAW. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Bericht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zum Asset Management im 4. Quartal und Gesamtjahr 2023 hervor. Breites Angebot - stärkstes Wachstum bei Nachhaltigkeitsfonds Langfristig sind Nettomittelzuflüsse insbesondere bei Aktienfonds zu beobachten, bei Rentenfonds gab es nach vielen Jahren von Nettomittelabflüssen im Berichtsjahr erstmals wieder Zuflüsse, ebenso bei Mischfonds. Das am stärksten wachsende Marktsegment sind nach wie vor Nachhaltigkeitsfonds: Zum Jahresultimo 2023 erreichten Fonds gemäß der "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) ein Gesamtvolumen von 99,1 Mrd. (+21,4% oder + 17,5 Mrd. gegenüber 2022), was bereits 46,5% des gesamten Fondsvolumens entspricht. Bei der ersten Erhebung dieser relativ neuen Kategorien hatte das Volumen rund 53 Mrd. betragen (zum Stichtag 30.06.2021). Bemerkenswert ist, dass 96,7 Mrd. auf "hellgrüne Fonds" gemäß Artikel 8 SFDR entfallen, 2,4 Mrd. auf "dunkelgrüne Fonds" nach Artikel 9 SFDR. Zum 31.12.2023 verwalteten die österreichischen Asset Manager 1.135 Mischfonds mit Assets im Wert von 98,0 Mrd. (+ 5,1% bzw. + 4,8 Mrd. im Jahr 2023), 430 Rentenfonds mit 58,5 Mrd. (+ 11,5% bzw. + 6,1 Mrd.), 355 Aktienfonds mit 40,8 Mrd. (+ 11,8% bzw. + 4,3 Mrd.), 49 kurzfristige Rentenfonds mit 4,3 Mrd. (- 14,3% bzw. - 0,7 Mrd.), 43 Private Equity Fonds mit 1,3 Mrd. (+ 17,0% bzw. + 0,2 Mrd.), 43 sonstige Fonds mit 0,4 Mrd. - 10,5% bzw. - 41 Mio.) sowie 19 Immobilienfonds mit einem verwalteten Vermögen von 9,6 Mrd. (- 14,8% bzw. - 1,7 Mrd.). Dynamisches Angebot ausländischer Fonds in Österreich Von den 11.229 ausländischen Fonds, die zum 31.12.2023 zum Vertrieb in Österreich zugelassen waren, entfielen 8.098 (+106) auf "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren" (OGAW) und 3.131 (+499) auf Alternative Investmentfonds (AIF). Damit ist die Anzahl der ausländischen Fonds neuerlich signifikant angestiegen. Mehr als die Hälfte der ausländischen Fonds stammt dabei aus Luxemburg gefolgt von den Märkten Irland, Deutschland und Frankreich. Den gesamten Bericht finden Sie online auf der FMA-Website unter [https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-verwaltungsgesellschaften/ quartalsberichte/] (https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-verwaltungsgesellschaften/ quartalsberichte/) Rückfragehinweis: Finanzmarktaufsicht Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher) +43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516 Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0066 2024-03-18/10:54