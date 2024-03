Biden: Mehr Hilfe für Gaza und Feuerpause dringend notwendig

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat erneut deutlich gemacht, dass er eine Aufstockung der humanitären Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und eine Verständigung über eine Feuerpause für dringend notwendig hält. Bei einem Termin mit Irlands Regierungschef Leo Varadkar anlässlich des irischen Feiertags St. Patricks Day im Weißen Haus sagte Biden am Sonntag, die beiden seien sich einig, dass die humanitäre Hilfe im Gazastreifen dringend aufgestockt und ein Abkommen über eine Feuerpause, das die Freilassung der Geiseln ermögliche, erreicht werden müsse. Man müsse außerdem vorankommen mit einer Zweistaatenlösung, die der "einzige Weg" zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit sei.

Varadkar sagte, das irische Volk sei "zutiefst beunruhigt" über die Vorgänge in Gaza. Er sagte, man könne viel vom irischen Friedensprozess und dem entscheidenden Engagement der USA in diesem Prozess lernen. Varadkar sagte, er werde oft gefragt, warum die Iren so viel Mitgefühl mit den Palästinensern hätten. "Wir sehen unsere Geschichte in ihren Augen. Eine Geschichte der Vertreibung, der Enteignung, der Infragestellung und Verleugnung der nationalen Identität, der erzwungenen Auswanderung, der Diskriminierung und jetzt des Hungers."/DP/zb