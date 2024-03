Chart des Tages 🔴 NATGAS (18.03.2024)

Die US-Erdgaspreise (NATGAS) begannen die neue Handelswoche mit einer Kursl├╝cke nach oben und legten w├Ąhrend des asiatisch-pazifischen Handels weiter zu. Ausl├Âser f├╝r diese Entwicklung d├╝rften die neuen Wetterprognosen f├╝r die Vereinigten Staaten sein.

Die US-Erdgaspreise (NATGAS) begannen die neue Handelswoche mit einer Kursl├╝cke nach oben und legten w├Ąhrend des asiatisch-pazifischen Handels weiter zu. Ausl├Âser f├╝r diese Entwicklung d├╝rften die neuen Wetterprognosen f├╝r die Vereinigten Staaten sein. Zwar ist die Heizsaison in den Vereinigten Staaten, die von Oktober bis Ende M├Ąrz dauert, fast vorbei, doch deuten neue Prognosen f├╝r die n├Ąchsten 8-14 Tage auf unterdurchschnittliche Temperaturen auf dem gesamten US-Festland hin, auch in den wichtigsten Heizregionen...





