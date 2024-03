Deutsche Anleihen starten kaum verändert in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,06 Prozent auf 131,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug 2,44 Prozent. Die Investoren warten auf wichtige Zinsentscheidungen zahlreicher Notenbanken, die im Laufe der Woche erwartet werden.

"Sicherlich ist die Sitzung der US-Notenbank Fed die spannendste", sagte Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank. Die US-Zinsentscheidung wird am Mittwoch veröffentlicht. Zuletzt hatten Preisdaten für Januar und Februar gezeigt, dass der Inflationsrückgang in den USA ins Stocken geraten ist. Weitere Zinsentscheidungen werden unter anderem von der Bank of Japan (BoJ), der Bank of England (BoE) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erwartet.

Zudem werden im Handelsverlauf nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Vormittag stehen zwar Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone auf dem Programm, allerdings handelt es sich bei den Inflationsdaten für Februar nur um eine zweite Schätzung./jkr/lfi/stk