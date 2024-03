Kupferpreis - Abgeschlossene Bodenbildung?

Dem Kupferpreis wird häufig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen. Entsprechend stellt der Kursverlauf von „Dr. Copper“ einen der Charts mit der größten Schnittmenge zur Fundamentalanalyse dar. In diesem Kontext lässt die aktuelle Kursentwicklung aufhorchen, denn die korrektive Phase seit Januar 2023 ist inzwischen beendet. Als wichtige Argumente dienen dabei der Bruch des entsprechenden Abwärtstrends sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 368/378 US-Cent). In der vergangenen Woche gelang dann auch noch der Spurt über die horizontalen Hürden bei rund 400 US-Cents. Letzteres sorgt für den Abschluss einer Bodenbildung, welche immerhin ein rechnerisches Kursziel von 450 US-Cents bereithält (siehe Chart). Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Anschlusspotenzials steckt das Hoch von Anfang 2023 bei 435 US-Cents ein wichtiges Etappenziel ab. Jenseits dieser Marke rücken sogar wieder die historischen Rekordstände bei 490/503 US-Cents auf die Agenda. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft die jüngsten beiden Hochs bei 395 US-Cents nicht mehr zu unterschreiten.

Kupferpreis (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Kupferpreis

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

