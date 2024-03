Südkoreas Militär: Nordkorea feuert Rakete ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine Rakete in Richtung Meer abgefeuert. Der Raketenstart sei am Montag erfasst worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Es handele sich um eine ballistische Rakete. Sie sei in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Nordkorea sind Tests von ballistischen Raketen durch UN-Beschlüsse untersagt. Solche Raketen können je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben wieder deutlich zugenommen. Nordkorea hatte in den vergangenen zwei Jahren den Umfang seiner Raketentests erheblich erhöht. Südkorea und die USA verstärkten ihre Militärkooperation./DP/zb