Bundesbank gibt grünes Licht für neuen Vorstand

Frankfurt (Reuters) - Die Bundesbank hat keine Einwände gegen eine Berufung des ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzministers Lutz Lienenkämper in ihren Vorstand.

Dies teilte die deutsche Notenbank am Dienstag in Frankfurt nach einer Anhörung mit. Das Ergebnis der Anhörung sei dem Bundesrat mitgeteilt worden. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte den 54-jährigen CDU-Politiker für einen Vorstandsposten bei der Bundesbank vorgeschlagen. Die Personalie steht auf der Tagesordnung für die anstehende Bundesratssitzung am 22. März. Wann Lienenkämper in das Bundesbank-Führungsgremium einziehen soll, ist noch nicht klar. Derzeit sind drei Stellen im normalerweise sechsköpfigen Bundesbank-Vorstand vakant.

Der gebürtige Kölner war von 2017 bis 2022 Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Als Vorsitzender des Finanzausschusses des Bundesrats sowie als Vorsitzender der Finanzministerkonferenz hatte der Jurist die Interessen der Länder in Fragen der Haushalts-, Finanz- und Steuerpolitik koordiniert und gegenüber dem Bund vertreten. Lienenkämper ist seit 1988 CDU-Mitglied.

