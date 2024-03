Der XTB Morgenticker (19.03.2024)

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum erleben am zweiten Tag der Woche einen gemischten Handel. Die Indizes in Japan, Australien und Singapur legen zu, während die Märkte in China und Vietnam verlieren.

Die Bank of Japan beschloss am Dienstag, die Negativzinsen aufzugeben und zum ersten Mal seit 17 Jahren eine Zinserhöhung vorzunehmen. Dieser Schritt folgte auf einen starken Anstieg der Löhne, der die BOJ in ihrer Überzeugung bestärkte, dass in Japan ein gesunder Lohn-Preis-Zyklus beginnt.