EQS-News: Aktualisierung der Beilagen

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan ETFs (Ireland) – Aktualisierung der Beilagen: Bekanntmachung für die Anteilseigner – mit Wirkung ab dem 2. April 2024 Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Beilagen für die folgenden Teilfonds am/um den 2. April 2024 aktualisiert werden: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers. https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm-etfs-notice-addition-of-vie-disclosure-ce-en.pdf Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: JPMorgan David Brigstocke 07830 316102 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.

