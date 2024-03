EQS-News: ID Finance bestätigt CO2-Fußabdruck-Verifizierung für 2022 und strebt diese auch für 2023 an

Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): ESG/ESG

19. März 2024 – ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat die Verifizierung seines CO2-Fußabdrucks von Bureau Veritas für das Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. Dies steht im Einklang mit der Verpflichtung des Unternehmens, seine Auswirkung auf die Umwelt zu reduzieren und seinen proaktiven Ansatz im Kampf gegen den Klimawandel. Im Jahr 2022 führte ID Finance eine umfassende Analyse seiner Treibhausgasemissionen durch und orientierte sich dabei streng an den Vorgaben der ISO 14064-1:2019. Die Ergebnisse zeigen einen Gesamt-CO2-Fußabdruck von 51.762 Tonnen CO2-Äquivalent (tCO2e), hauptsächlich verursacht durch die Mobilität der Mitarbeiter und den Energieverbrauch in Spanien und Mexiko. Erfreulicherweise konnten die Emissionen pro Mitarbeiter signifikant reduziert werden, was die erfolgreichen Bemühungen des Unternehmens für mehr Effizienz und Umweltbewusstsein unterstreicht. Fortwährendes Engagement für Klimaneutralität Mit Blick auf die nächsten Monate ist ID Finance dabei, seinen CO2-Fußabdruck für das Jahr 2023 zu verifizieren. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat ID Finance mehrere Maßnahmen zur Emissionsreduktion umgesetzt und engagiert sich aktiv in Projekten zur Kompensation seines CO2-Fußabdrucks, um die Klimaneutralität weiter voranzutreiben. Diese Projekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsbemühungen von ID Finance und zeugen von seinem Bestreben, einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Anerkennung und Zielsetzung Neben diesem wichtigen Umwelterfolg wurde ID Finance auch für seinen Beitrag zur nachhaltigen Finanzierung gewürdigt. Im Jahr 2023 erhielt das Unternehmen die Zertifizierung des Managementsystems für soziale Verantwortung gemäß der internationalen Norm IQNet SR 10 von AENOR. Zudem wurde ID Finance von der britischen Zeitschrift Capital Finance International als globaler Preisträger 2023 für die besten ESG-Inklusiven Finanzlösungen ausgezeichnet und bestätigt damit seine Führungsrolle in verantwortungsvollen und nachhaltigen Geschäftspraktiken. Über ID Finance

www.idfinance.com ID Finance ist ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, das auf innovative Finanzlösungen spezialisiert ist. Das Unternehmen engagiert sich stets für verantwortungsbewusste Praktiken und erzielt kontinuierlich solide finanzielle Ergebnisse, während es die höchsten Standards in Integrität und Kundenzufriedenheit aufrechterhält. Es wurde sieben Jahre hintereinander als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas im FT1000 Ranking geführt. Im Jahr 2021 startete es seine Flaggschiff-Finanz-Wellness-App Plazo in Spanien, die Transaktions- und Kreditlösungen bietet, die darauf abzielen, Menschen eine größere Kontrolle über ihre Finanzen zu geben und ihre finanzielle Stabilität zu verbessern.

