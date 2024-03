Ethereum Kurs fällt gen 3.000 Dollar – Bitcoin Kurs auf Zwei-Wochen-Tief

Mit zwischenzeitlich unter 63.500 Dollar notiert der Bitcoin (USD) so niedrig wie seit fast zwei Wochen nicht. Der Ethereum Kurs steuert mittlerweile gen 3.000-Dollar-Marke zu. Die Serie der Gewinnmitnahmen könnte nun in die nächste Runde gehen. Die Anleger schalten kurzfristig in den „Risk-off-Modus“, kehren riskanten Anlageklassen den Rücken und streichen lieber Gewinne ein. Vor der US-Notenbanksitzung dominiert das Prinzip Vorsicht, welche über Wohl und Wehe in den kommenden Tagen entscheiden dürfte. Gedämpfte Zinssenkungsfantasien hatten die Rekordjagd in der vergangenen Woche bereits zum Pausieren gezwungen.

Fed-Notenbanksitzung wirft ihre Schatten voraus – Anleger uneins über Zinskurs

Einen Tag vor der US-Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed) bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik weiter vorhanden. Am späten Mittwochabend entscheidet die Fed (19:00 Uhr) über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik. Erwartet wird, dass der Zins in der größten Volkswirtschaft der Welt bei 5,25-5,50 Prozent bleibt. Spannender dürfte die anschließende FOMC-Pressekonferenz ab 19:30 Uhr werden. Anleger versprechen sich geldpolitische Hinweise.

