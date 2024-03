FTSE/CoreCommodity CRB Total Return Index - Flaggenausbruch als Katalysator

Bereits in unserem Jahresausblick wiesen wir auf die korrektive Bewegung des CRB Index seit Mitte 2022 hin. Charttechnisch vollzog sich die Konsolidierung in Form einer klassischen Korrekturflagge (siehe Chart). An dieser Stelle wird es interessant, denn das beschriebene trendbestätigende Kursmuster hat das Rohstoffbarometer in der vergangenen Woche nach oben aufgelöst. Die „bullishe“ Flaggenauflösung (obere Begrenzung akt. bei 318 Punkten) geht zudem mit der Rückeroberung der Hochpunkte von 2014 und 2012 bei 314 bzw. 322 Punkten einher. Per Saldo liefert dieser Befreiungsschlag eine charttechnische Steilvorlage in Sachen „Fortsetzung des Aufwärtstrends der letzten Jahre“. Ein erstes Etappenziel stellt nun das Mehrjahreshoch von 2022 bei 351 Punkten dar, ehe das Hoch vom April 2011 bei 371 Punkten wieder in den Mittelpunkt rückt. Das rechnerische Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der zuvor diskutierten Korrekturflagge – lässt sich langfristig sogar auf rund 400 Punkte taxieren. Um den aktuellen Ausbruch nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es dagegen in Zukunft, das 2014er-Hoch bei 314 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

FTSE/CoreCommodity CRB Total Return Index (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart FTSE/CoreCommodity CRB Total Return Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.