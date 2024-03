GNW-Adhoc: Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Allergie und klinischen Immunologie auf dem EAACI-Kongress 2024 in Valencia, Spanien

^http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d32f0dd2-5510-4922-aead-

62719b31e294 VALENCIA, Spanien, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Europäische Akademie für Allergologie und klinische Immunologie (EAACI), die mehr als 16.000 Mitglieder aus 125 Ländern zählt, veranstaltet jährlich diesen Kongress, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und innovativen Fortschritte auf dem Gebiet der Allergie und der klinischen Immunologie vorzustellen. Wir laden Sie herzlich zum kommenden EAACI-Kongress 2024 ein, der vom 31. Mai bis 3. Juni 2024 in Valencia stattfinden wird. In einem eigens eingerichteten Pressebereich haben Sie die Möglichkeit, Interviews mit führenden Ärzten und Forschern auf diesem Gebiet zu vereinbaren, sodass Sie einen umfassenden Eindruck gewinnen können. Registrieren Sie sich kostenlos (https://eaaci.org/events_congress/eaaci- congress-2024/media-contact/) VERANSTALTUNGSORT: Unser Veranstaltungsort, die Feria de Valencia, (https://www.google.com/maps/place/Fira+Val%C3%A8ncia/@39.5046217,- 0.4280108,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd60456cf398be71:0xa41b3b9e8bdd5bc1!8m2!3 d39.5046217!4d-0.4280108!16s%2Fg%2F121xkcq3?entry=ttu) ist ein renommiertes Kongress- und Ausstellungszentrum, welches für seine Modernität und Vielseitigkeit bekannt ist. Diese Veranstaltung findet zudem in der pulsierenden Stadt Valencia (https://www.visitvalencia.com/) statt, wo Tradition und Moderne Hand in Hand gehen. PROGRAMM: Das wissenschaftliche Programm (https://eaaci.org/agenda/eaaci-congress- 2024/) wird das gesamte Spektrum der Allergologie und klinischen Immunologie umfassen. Unter dem übergreifenden Thema ?Revolutionizing Patient Care Through the Power of Data Science" erwartet Sie eine Konferenz, die zu einer außergewöhnlichen intellektuellen Reise einlädt. Wir freuen uns, ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm mit über 150 wissenschaftlichen Beiträgen präsentieren zu können, die mit großer Sorgfalt zusammengestellt wurden, um zu informieren und zu inspirieren. KONGRESSTHEMEN: * Umweltwissenschaft: Erfahren Sie mehr darüber, wie Umweltprobleme in den letzten Jahren in den Industrieländern zu einem erheblichen Anstieg allergischer Erkrankungen wie Asthma bronchiale, allergischer Rhinokonjunktivitis und atopischer Dermatitis geführt haben. * Lebensmittelallergie: Ein zentrales Problem der öffentlichen Gesundheit mit steigender Prävalenz in Großstädten und erheblichen Auswirkungen auf das Leben von Allergikern. Wir werden über innovative Ansätze zur Behandlung von Lebensmittelallergien diskutieren. * Innovationen in der Immuntherapie: Entdecken Sie revolutionäre Entwicklungen in der Allergen-Immuntherapie, einem Bereich, der die Allergietherapie grundlegend verändert. Erfahren Sie mehr über die jüngsten Fortschritte beim Einsatz der Immuntherapie. * Pädiatrische Allergien: Informieren Sie sich über das weltweit zunehmende Auftreten von Allergien bei Kindern und die Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitragen. Erhalten Sie Einblicke in globale Initiativen zum Thema pädiatrische Allergien und in gemeinsame Anstrengungen zur Verbesserung des Wohlergehens junger Allergiker. Schlüsselakteure des EAACI Unter diesem Link (https://eaaci.org/events_congress/eaaci-congress- 2024/scientific-programme/scientific-programme-committee-2024/) stellen wir Ihnen unser engagiertes Komitee vor, das sich aus renommierten Ärzten und Wissenschaftlern verschiedener Nationalitäten zusammensetzt und für Interviews und Berichte zur Verfügung steht. PRESSEMITTEILUNG: https://eaaci.org/news/ SOCIAL MEDIA: Podcast: https://linktr.ee/eaaci LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eaaci/ Instagram: @eaaciHQ (https://www.instagram.com/eaacihq/) Twitter: @EAACI_HQ (https://twitter.com/EAACI_HQ) Facebook: https://www.facebook.com/EAACI (https://www.facebook.com/EAACI)KONTAKT: communications@eaaci.org HASHTAGS: #EAACIannualCongress °