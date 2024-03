Netcetera AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Netcetera lanciert AI Center of Excellence unter der Leitung von Fatima Taki



19.03.2024 / 10:37 CET/CEST



Medienmitteilung

Zürich, 19. März 2024 Netcetera lanciert AI Center of Excellence unter der Leitung von Fatima Taki

Strategischer Schritt für geschäftsrelevante und sichere KI-basierte Lösungen Das führende Schweizer Softwareunternehmen Netcetera lanciert ein AI Center of Excellence, um bestehendes Know-how und Lösungen auf der Basis von Machine Learning, Large Language Models und generativer KI zu bündeln und zu nutzen. Netcetera ernennt Fatima Taki zur Leiterin des AI Center of Excellence. Als Product Owner mit wissenschaftlichem Hintergrund bringt sie die perfekte Mischung aus Technologie- und Produktinnovations-Know-how und einem tiefen Verständnis für Kunden und deren Geschäftsbedürfnisse mit. Netcetera begegnet seit einigen Monaten dem steigenden Bedarf nach KI-basierten Lösungen in ihren verschiedenen Märkten. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat das Softwareunternehmen im Februar 2024 ihr AI Center of Excellence unter der Leitung von Fatima Taki lanciert. Carsten Wengel, CEO von Netcetera, sagt: "Mit dem AI Center of Excellence hebt Netcetera ihre KI-Strategie auf die nächste Stufe: Dieses optimale einsetzen der vorhandenen Ressourcen, des KI-Know-hows und der Lösungen zeigt unser Engagement für dieses Thema – und für die Anforderungen unserer Kunden. Ich freue mich sehr, dass wir Fatima für die Leitung dieser Aufgabe gewinnen konnten. Sie wird dazu beitragen, die KI-Strategie von Netcetera weiter voranzutreiben und umzusetzen, um heutige und künftige geschäftliche Herausforderungen zu lösen." Geschäftsrelevant und sicher

Netcetera bietet seit zehn Jahren Lösungen an, die auf KI und Machine Learning (ML) basieren: Von der Minderung von Risiken und Betrug im Zahlungsverkehr bis hin zur Verbesserung der Diagnosegenauigkeit und -geschwindigkeit und damit der Kostensenkung zum Wohle der Patienten. Die Lösungen richten sich an verschiedene Branchen in hochsicheren Umgebungen mit strengen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen. Die zukunftssicheren KI-Lösungen von Netcetera sind nahtlos in die Arbeitsabläufe eingebettet, mit robusten Sicherheitsmassnahmen ausgestattet und bieten einen echten Mehrwert für Unternehmen. Fatima Taki, Leiterin des AI Center of Excellence, sagt dazu: "Netceteras weltweite Erfahrung in der Software-Entwicklung, gepaart mit unseren erfahrenen KI-Teams und unserem unermüdlichen Engagement für Qualität, Kundenzufriedenheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, macht uns zu einem zuverlässigen Partner bei der Umsetzung von KI-Initiativen. Ich freue mich darauf, KI-Projekte und -Initiativen zu entwickeln, die die Zukunft der Industrie gestalten." Fatima Takis wissenschaftlicher Hintergrund und ihre Erfahrung im Business Development und der Entwicklung von Kundenpartnerschaften positioniert sie an die Schnittstelle zwischen Technologie, Produktinnovation und der Umsetzung von Geschäftszielen. Fatima bringt wertvolle Erfahrung mit, um sicherzustellen, dass Netceteras Lösungen die komplexen und vielfältigen Bedürfnisse ihrer Kunden treffen.

Netceteras KI-Lösungen: https://www.netcetera.com/de/artificial-intelligence.html

Medienkontakt

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist ein führendes Schweizer Softwareunternehmen mit zukunftsweisenden digitalen Lösungen für Digital Banking, Payment, Mobility, Healthcare und Publishing. Netcetera ermöglicht Unternehmen Wachstumschancen und schafft für sie neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Mit ihren Fachkenntnissen und über 25 Jahren Erfolgsbilanz entwickelt das Unternehmen zukunftssichere und skalierbare Software, die echten Mehrwert für ihre Kunden und die Verbraucher:innen bringt. Netcetera ist Expertin für nahtlose und sichere User Journeys in hochsicheren und Datenschutz getriebenen Umgebungen. 1996 gegründet, beschäftigt Netcetera rund 800 Expert:innen an ihrem Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und den Standorten in Europa, Asien und im Nahen Osten. Weitere Informationen auf netcetera.com und LinkedIn.

