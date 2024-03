Peter E. Bodmer wird neuer Verwaltungsratspräsident von Helvetica und Marc Giraudon übernimmt die alleinige CEO-Rolle

Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Unternehmensrestrukturierung

Marc Giraudon (JPG) Zürich, 19. März 2024 – Die Helvetica Property Investors AG (Helvetica) nimmt zu Beginn des zweiten Quartals, und damit etwas früher als ursprünglich geplant, einen Führungswechsel vor. Peter E. Bodmer wird neuer Verwaltungsratspräsident und Marc Giraudon übernimmt ab dem 2. April 2024 die Rolle des alleinigen CEO. Der Verwaltungsrat von Helvetica hat Marc Giraudon (55) nach einer ausführlichen und gründlichen Einführung in seine neue Rolle als alleinigen Chief Executive Officer (CEO) bestätigt. Die Übergabe war ursprünglich für den 1. Juli 2024 geplant und konnte nun früher als erwartet vollzogen werden. Die Übergangsphase zur Übernahme der Geschäftsleitung vom Gründer und ehemaligen Co-CEO Hans R. Holdener verlief sehr effizient und ermöglichte eine schnellere Übergabe der operativen Verantwortung an Marc Giraudon. Hans R. Holdener wird nach siebzehn Jahren erfolgreicher und herausragender Tätigkeit seine exekutiven und operativen Funktionen bei Helvetica abgeben und weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrates in der Holdinggesellschaft Helvetica Property Group AG tätig sein.



Nach einem Jahrzehnt als Präsident des Verwaltungsrates wechselt Hans Ueli Keller zum Vizepräsidenten und übergibt das Amt des Präsidenten an Peter E. Bodmer. Dieser Wechsel wird Anfang Mai 2024, nach der Generalversammlung, in Kraft treten. Peter E. Bodmer verfügt über langjährige und breite Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Immobilien. Während mehr als 25 Jahren fungierte er in leitenden Positionen in den Branchen Maschinenbau, Immobilien und Bauwesen.



Hans Ueli Keller sagt: «Wir haben Vertrauen in die Führung von Marc Giraudon und in die Fähigkeiten unseres Teams. Wir danken Hans R. Holdener für sein Engagement und seinen Einsatz und heissen Peter E. Bodmer als neuen Verwaltungsratspräsidenten herzlich willkommen.»



«Mit meinem Wechsel zum Präsidenten, nachdem ich seit Jahren dem Verwaltungsrat angehöre, bin ich bereit, unsere gemeinsamen Stärken für die Zukunft von Helvetica zu nutzen. Es ist eine aufregende Reise, die wir mit Marc Giraudon und unserem Team vor uns haben», kommentiert Peter E. Bodmer.



Marc Giraudon fügt hinzu: «Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um Helvetica weiter voranzubringen und als anlegerorientierten, stabilen und vertrauenswürdigen Partner im Immobilienbereich aufzubauen. Ich bin Hans R. Holdener sehr dankbar für seine Hilfe bei der raschen Übergabe sowie für die Unterstützung und das Vertrauen unserer engagierten und talentierten Mitarbeitenden wie auch des Verwaltungsrats.»



Hans R. Holdener fügt hinzu: «Die Übergabe an Marc Giraudon ist ein wichtiger Schritt, um Helvetica in die nächste Phase zu führen. Sein Enthusiasmus und seine Erfahrung sind genau das, was das Unternehmen braucht, um voranzukommen. Es war mir eine Ehre, Helvetica zu leiten, und ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben.» Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter

www.Helvetica.com Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054 Kontakte zu den Medien Hans Ueli Keller

Verwaltungsratspräsident

T +41 43 544 70 80

huk@helvetica.com Marc Giraudon

CEO

T +41 43 544 70 80

marc.giraudon@helvetica.com Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert.

www.helvetica.com Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

