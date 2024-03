TAGESVORSCHAU: Termine am 20. März 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. März 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Zeal Network, Jahreszahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: OHB, Geschäftsbericht 2023 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen (13.00 h Call) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q3-Zahlen USA: Micron Technology, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 3/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/24 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 1/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/24 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 2/24 09:00 DEU: IMK Konjunkturprognose 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/24 10:00 POL: Verbrauchervertrauen 3/24 10:00 POL: Industrieproduktion 2/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 2/24 11:00 EUR: Bauproduktion 1/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/24 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 09:00 DEU: BGH verhandelt über Limitierungsmaßnahmen bei Prämienanpassungen in der privaten Krankenversicherung, Karlsruhe 09:00 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung IMK-Konjunkturprognose 2024/2025, Berlin 09:00 DEU: Hybrid-Pk Deutsche Industrie- und Handelskammer zu Vorstellung IHK-Unternehmensbarometer «Europawahl 2024» 09:30 DEU: Konferenz «The ECB and Its Watchers» mit einer Eröffnungsrede von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, Frankfurt 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt nach AfD-Klagen zu Ausschussvorsitzenden im Bundestag, Karlsruhe 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz 2023 (online), Münster DEU: Glasfasergipfel - FTTH Conference 2024, Berlin + 12.30 Keynote Bundesverkehrsminister Volker Wissing zur Eröffnung 13:00 DEU: Bundestag, Plenum + 13.05 Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Europäischen Rat am 21./22. März + 15.15 Befragung der Bundesregierung mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) DEU: Berlin Energy Transition Dialogue 2024 + 13.30 Rede Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze DEU: Eröffnung der Leipziger Buchmesse mit Bundeskanzler Olaf Scholz + 11.00 Eröffnungs-Pk (Congress Center, Saal 3) + 19.00 Übergabe des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung an Omri Boehm DEU: Abschluss der Konferenz «Europe 2024», Berlin u.a. mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir + 16.30 Bühnengespräch mit Özdemir + 17.30 Bühnengespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 18:30 DEU: Economic Dialogue - Neue Dynamik mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und dem Präsidenten des ZEW, Achim Wambach, Berlin 18:30 DEU: Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim Parlamentarischen Abend des Verbandes der Chemischen Industrie, Berlin HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

