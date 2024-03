WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. April 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 2. April 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Zeal Network, Jahreszahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: OHB, Geschäftsbericht 2023 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen (13.00 h Call) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q3-Zahlen USA: Micron Technology, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 3/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/24 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 1/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/24 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 2/24 09:00 DEU: IMK Konjunkturprognose 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/24 10:00 POL: Verbrauchervertrauen 3/24 10:00 POL: Industrieproduktion 2/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 2/24 11:00 EUR: Bauproduktion 1/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/24 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 09:00 DEU: BGH verhandelt über Limitierungsmaßnahmen bei Prämienanpassungen in der privaten Krankenversicherung, Karlsruhe 09:00 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung IMK-Konjunkturprognose 2024/2025, Berlin 09:00 DEU: Hybrid-Pk Deutsche Industrie- und Handelskammer zu Vorstellung IHK-Unternehmensbarometer «Europawahl 2024» 09:30 DEU: Konferenz «The ECB and Its Watchers» mit einer Eröffnungsrede von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, Frankfurt 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt nach AfD-Klagen zu Ausschussvorsitzenden im Bundestag, Karlsruhe 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG,Bilanz 2023 (online), Münster DEU: Glasfasergipfel - FTTH Conference 2024, Berlin + 12.30 Keynote Bundesverkehrsminister Volker Wissing zur Eröffnung 13:00 DEU: Bundestag, Plenum + 13.05 Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Europäischen Rat am 21./22. März + 15.15 Befragung der Bundesregierung mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) DEU: Berlin Energy Transition Dialogue 2024 + 13.30 Rede Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze DEU: Eröffnung der Leipziger Buchmesse mit Bundeskanzler Olaf Scholz + 11.00 Eröffnungs-Pk (Congress Center, Saal 3) + 19.00 Übergabe des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung an Omri Boehm DEU: Abschluss der Konferenz «Europe 2024», Berlin u.a. mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir + 16.30 Bühnengespräch mit Özdemir + 17.30 Bühnengespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 18:30 DEU: Economic Dialogue - Neue Dynamik mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und dem Präsidenten des ZEW, Achim Wambach, Berlin 18:30 DEU: Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim Parlamentarischen Abend des Verbandes der Chemischen Industrie, Berlin HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: DocMorris, Jahreszahlen 07:00 DEU: Stratec, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aareal, Geschäftsbericht 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen 08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen 09:00 DEU: Douglas, voraussichtlich Erstnotiz Frankfurter Börse 09:30 ESP: Iberdrola, Capital Markets Day & ESG Day 10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Jahreszahlen 2023 10:00 DEU: ZF, Bilanz-Pk, Friedrichshafen 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung 10:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen 10:00 CHE: Swatch, Bilanz-Pk 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung 10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung 10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk für 2023 hybrid mit Vorstandsvorsitzendem Richard Lutz und Finanzvorstand Levin Holle, Berlin 11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 13:00 DEU: Bayer, Pharma Media Day 14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung 15:00 CHE: BB Biotech, Hauptversammlung 17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen 21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen 21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 3/24 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/24 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 2/24 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 2/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 3/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Leistungsbilanz 1/24 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 2/24 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/23 13:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 3/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Frühindikator 2/24 15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 BEL: Erster Atomenergie-Gipfel, Brüssel Staats- und Regierungschefs kommen in Brüssel zum ersten Atomenergie-Gipfel zusammen. Unter dem gemeinsamen Vorsitz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und Belgien soll die zentrale Rolle der Kernenergie bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie etwa der Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und der Stärkung der Energiesicherheit hervorgehoben werden. + 12.00 Pk 10:00 DEU: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Online-Mediengespräch "Naturgefahrenportal in Deutschland" 11:00 DEU: Pk zu «Klimageld - Wir zeigen, dass es möglich ist» mit Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW), Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer, Der Paritätische Gesamtverband, Carla Reemtsma, Fridays For Future und Helena Steinhaus, Gründerin Sanktionsfrei e. V. 12:00 DEU: Online-Vorstellung der Konjunkturprognose des Bankenverbandes, Berlin BEL: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: OMV, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fresenius Medical Care, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: SGL Carbon, Jahreszahlen (14.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Bike24, Jahreszahlen 07:30 DEU: Cewe, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Geschäftsbericht 10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. DEU: Patrizia, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/24 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 3/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/24 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/23 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 3/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 3/24 EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH urteilt über Änderungen der Kostenverteilung für Erhaltungsmaßnahmen bei Wohnungseigentümergemeinschaften, Karlsruhe BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ströer, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Synlab, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung DEU: MTU, Geschäftsbericht DEU: Hypoport, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/24 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/24 13:30 USA: CFNA-Index 2/24 15:00 USA: Neubauverkäufe 2/24 SONSTIGE TERMINE EU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim «Kanzlergespräch» in Brandenburg/Havel 10:15 DEU: Pk der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU), Konstanz BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen 07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aumann, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen 10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 12:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Hauptversammlung 13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung 14:00 CHE: SGS, Hauptversammlung 14:00 SWE: SKF, Hauptversammlung 16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) DEU: MBB, Jahreszahlen DEU: KSB, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) DNK: A.P. Moller-Maersk, außerordentliche Hautversammlung USA: Adobe, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/24 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/24 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 4/24 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Frühjahr 09:00 ESP: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/24 (vorläufig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/24 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/24 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Online-Mediengespräch «Solvency II - Aktueller Stand und Perspektiven» vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 11:00 DEU: Pk Verband Energiehandel Südwest-Mitte VEH über Entwicklungen des Wärmemarktes in Baden-Württemberg (online), Mannheim 14:00 GBR: Die Vorsitzenden der Ausschüsse im britischen Unterhaus befragen Premierminister Rishi Sunak, London ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Accelleron Industries, Jahreszahlen 06:45 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: SMA Solar Technology, Jahreszahlen (detailliert) 07:15 DEU: Süss MicroTec, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen 07:30 DEU: Leifheit, Jahreszahlen 07:30 DEU: Medios, Jahreszahlen 07:30 DEU: Mister Spex, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen (detailliert) 07:45 DEU: W&W, Jahreszahlen (10.00 Pk) 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Washtec, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q1-Zahlen und Geschäftsbericht 08:00 GBR: Endeavour Mining, Jahreszahlen 08:00 GBR: S4 Capital, Jahreszahlen 09:00 DEU: EnBW Energie Bad-Württemberg, Jahreszahlen (10.30 Pk) 09:00 FIN: Konecranes Oyj, Hauptversammlung 10:00 SWE: Skanska, Hauptversammlung 14:00 USA: Moderna, Vaccines Day 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung 15:00 USA: Carnival, Q1-Zahlen DEU: Sixt, Geschäftsbericht TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: 7C Solarparken, Jahreszahlen DEU: Aurelius Equity Opportunities, Jahreszahlen DEU: Ibu-Tec Advanced Materials, Jahreszahlen DEU: hGears, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 CHE: UBS-CFA Index 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. MÄRZ UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Stratec, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Manz, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Scout24, Geschäftsbericht 07:30 DEU: MLP, Geschäftsbericht 07:30 DEU: GFT Technologie, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Computgroup, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Call) 08:00 DEU: Cherry, Jahreszahen (detailliert) 08:00 DEU: PWO, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen 08:30 DEU: Baywa Jahreszahlen (10.30 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Online-Bilanz-Pk 11:15 DEU: Knaus Tabbert, Bilanz-Pk 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 12:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Zeppelin, Jahreszahlen DEU: Berentzen-Gruppe, Geschäftsbericht DEU: Uzin Utz, Jahreszahlen ITA: Buzzi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP Q/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q4/23 09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 3/24 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/24 09:00 CZS: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 2/24 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 2/24 12:00 ITA: Erzeugerpreise 2/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 13:30 USA: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (2. Veröffentlichung) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 USA: MNI Chicago PMI 3/24 15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 2/24 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/24 (endgültig) BEL: Verbraucherpreise 3/24 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS: DNK/NOR: Feiertag, Börsen geschlossen USA: US-Anleihenmarkt bis 20.00 h ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. MÄRZ UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/24 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/24 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 2/24 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/24 08:00 TRK: Handelsbilanz 2/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/24 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 2/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE LUX: Urteil des EuGH zur Rückerstattung der Reisekosten bei pandemiebedingtem Rücktritt HINWEIS Feiertag "Karfreitag" AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. APRIL UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q1/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewebe 3/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 2/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/24 HINWEIS Feiertag "Ostermontag" AUT, AUS, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 FRA: Sanofi, außerordentliche Hauptversammlung 18:00 USA: Juniper Networks, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 USA: Intel, Investor webinar TERMINE KONJUNKTUR 08:30 HUN: Handelsbilanz 1/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 3/24 09:45 ITA: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/24 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/24 (endgültig) ----------------------------------------------------------------------------------------

