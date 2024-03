Bitcoin Bullen geraten ins Straucheln – hält die $60.000 Marke zur FED? 🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse am 20.03.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

In Bezug auf Bitcoin dürfte der Treiber für die bullishe Performance weiter das Ende April zu erwartende Bitcoin Halving sein, demnach es ja zu einer regelmäßigen Halbierung der Belohnungen, die Bitcoin Miner für ihre Rechenkapazitäten in Form von Bitcoin erhalten und hierdurch immer weniger neue Bitcoin auf den Markt gelangen, zu einer potenziellen Angebotsverknappung und der Bitcoin Preis wird getrieben – so zumindest war es bei den letzten drei Halbierungszyklen und aktuell scheinbar erneut.

Bitcoin Analyse am 20.03.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Die Bitcoin Bullen sind in den vergangenen Tagen ein wenig ins Straucheln geraten nach ersten Anzeichen von Schwäche in den vergangenen Wochenschluss dann in den vergangenen Tagen stärker unter Druck geraten und unser am Samstag in unserer Bitcoin Betrachtung anvisiertes Kursziel auf der Unterseite unterhalb von $66.000 wurde nicht nur erreicht, sondern sogar unterschritten und wir liefen die ebenfalls herausgestellte $61.000 Region an.

Spannenderweise hat sich die Gesamtsituation in Bitcoin im Vergleich zu unserer Betrachtung in der Vorwoche unserer Einschätzung nach unwesentlich verändert, in der Tat vielmehr abgekühlt, denn die starken Reaktionen auf die „Mini Crahses“ in der jüngeren Vergangenheit haben doch deutlich offenbart, dass die Bitcoin Bullen sich aktuell nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, aktuell allenfalls ein wenig durchatmen...





