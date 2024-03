Chart des Tages 🔴 GBPUSD (20.03.2024)

Die heutigen Inflationsdaten aus dem Vereinigten K√∂nigreich fielen etwas schw√§cher aus als erwartet und best√§tigten den allgemeinen Abw√§rtstrend. Infolgedessen rechnet der Markt bereits mit Zinssenkungen in H√∂he von 71 Basispunkten in diesem Jahr, gegen√ľber 67 Basispunkten vor Ver√∂ffentlichung der Daten.

Die heutigen Inflationsdaten aus dem Vereinigten K√∂nigreich fielen etwas schw√§cher aus als erwartet und best√§tigten den allgemeinen Abw√§rtstrend. Infolgedessen rechnet der Markt bereits mit Zinssenkungen in H√∂he von 71 Basispunkten in diesem Jahr, gegen√ľber 67 Basispunkten vor Ver√∂ffentlichung der Daten. Der britische Premierminister betonte, dass die niedrigeren Messwerte der Bank of England mehr Spielraum geben und die T√ľr f√ľr Zinssenkungen √∂ffnen. Die niedrigeren Daten f√ľr das Vereinigte K√∂nigreich waren haupts√§chlich auf die Preise f√ľr Hotels und Restaurants sowie f√ľr Lebensmittel und Getr√§nke zur√ľckzuf√ľhren. Infolgedessen notiert der beliebte GBPUSD-"Cable" heute 0,21% niedriger.

UK VPI (im Jahresvergleich) Februar: 3,4% (erwartet 3,5%; zuvor 4,0%)

Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) Februar: 0,6% (erwartet 0,7%; zuvor -0,6%)

VPI-Kerninflation (im Jahresvergleich) Februar: 4,5% (erwartet 4,6%; zuvor 5,1%)

Da die Entscheidung der US-Notenbank heute um 20.00 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben wird und eine halbe Stunde sp√§ter die Konferenz von Jerome Powell folgt, k√∂nnte die Volatilit√§t dieses Paares zunehmen. Dies gilt umso mehr, wenn wir die morgige Entscheidung und Konferenz der Bank of England um 13 Uhr ber√ľcksichtigen...





