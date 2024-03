EQS-News: Jetzt zur 37. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 24. & 25. April 2024 anmelden

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Jetzt zur 37. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 24. & 25. April 2024 anmelden



20.03.2024 / 10:30 CET/CEST

Augsburg, 20. März 2024 Die MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz bietet allen teilnehmenden Investoren, Analysten und Pressevertretern eine exklusive Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen der präsentierenden Gesellschaften und Trends auf den Finanzmärkten zu informieren. Vorstände, der über 50 referierenden Unternehmen werden Einblicke in Finanzstrategien, Investitionsmöglichkeiten und zukünftige Marktaussichten geben. Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für die Konferenz finden Sie unter www.mkk-konferenz.de. Datum: 24. und 25. April 2024

Uhrzeit: ab 08:30 Uhr

Ort: The Charles Hotel – Rocco Forte, Sophienstraße 28, 80333 München Programmauszug: Begrüßung durch Jörg Grunwald, Vorstand der GBC AG

Unternehmenspräsentationen von über 50 börsennotierten Gesellschaften

1on1-Gespräche/Roundtables mit den teilnehmenden Vorständen

Networking-Pausen inklusive Verpflegung

Rechts-Talk mit der Kanzlei Heuking zu aktuellen Finanzthemen

Afterwork-Veranstaltung am 24. April 2024 im HERRSCHAFTSZEITEN

Get-Together in der Bar Sophia’s (The Charles Hotel) am 25. April 2024 Teilnehmer, die sich bereits für die 37. MKK registriert haben, können Sie HIER weitere Einzelgespräche anfragen (Buchung von 1on1s bis 4. April 2024 möglich). Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der 37. MKK begrüßen zu dürfen. Mit besten Grüßen Jörg Grunwald Vorstand ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Eventmanagement Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de Präsentierende Unternehmen 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902) AHT Syngas Technology N.V. (ISIN: NL0010872388) audius SE (ISIN: NL0006129074) BayWa AG (ISIN: DE0005194062) BigRep GmbH (ISIN: n. A.) Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981) Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1) CENIT AG (ISIN: DE0005407100) Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) Darwin AG (ISIN: DE000A3C35W0) Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0) Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) Diok GreenEnergy GmbH (ISIN: CH0323874260) Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG (ISIN: DE000A0STWH9) Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933) Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108) Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) FINEXITY AG (ISIN: n. A.) Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62) Funkwerk AG (ISIN: DE0005753149) GESCO SE (ISIN: DE000A1K0201) hep solar projects GmbH (ISIN: DE000A351488) HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) International School Augsburg gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5) Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3) medondo Holding AG (ISIN: DE0008131350) MGI - Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068) MPC Energy Solutions NV (ISIN: NL0015268814) MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183) Multitude SE (ISIN: FI4000106299) NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) NCTE AG (ISIN: DE000A0LEZB2) Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777) Rational AG (ISIN: DE0007010803) Saturn Oil + Gas Inc (ISIN: CA80412L8832) Shelly Group AD (ISIN: BG1100003166) SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2) Sixt SE (ISIN: DE0007231326) Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59) SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806) Tactix Sports AG (ISIN: n. A.) Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) Teleservice AG (ISIN: DE000A1PHET1) The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) UMT - United Mobility Technology AG (ISIN: DE000A2YN702) UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) United Labels AG (ISIN: DE0005489561) Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7) Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6) ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241)



