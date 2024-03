Polens Außenminister: Taurus würde Ukraine 'erheblich' stärken

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hat die Ukraine in ihrer Forderung nach Taurus-Marschflugkörpern bestärkt und Deutschland Zögerlichkeit bei der Lieferung neuer Waffensysteme in das Kriegsgebiet vorgeworfen. Eine Bereitstellung der Taurus-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern hätte "erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der Ukraine, sich zu verteidigen", sagte Sikorski in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Mit Marschflugkörpern aus anderen Ländern hätten die Ukrainer die Russen bereits dazu gebracht, ihre logistischen Stützpunkte wie Munitionslager weit hinter die Front zu verlegen. "Und die deutschen Raketen würden sie zwingen, noch weiter wegzugehen."

Sikorski würdigte zwar, dass Deutschland in absoluten Zahlen der größte Waffenlieferant der Ukraine in Europa sei. Er kritisierte aber die langen Entscheidungsprozesse. Deutschland habe "historische Gründe, nervös zu sein", wenn es um Waffenlieferungen gehe, sagte der Außenminister. "Wir verstehen das, aber wir würden uns wünschen, dass Ihre Diskussionen schneller verlaufen." Der Zeitfaktor sei von entscheidender Bedeutung für die Ukraine. "Eine Entscheidung in sechs Monaten ist nicht die dieselbe Entscheidung", sagte er mit Blick auf den Taurus.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte einer Lieferung der Hochpräzisionswaffen Ende Februar nach monatelanger Debatte nochmals eine Absage erteilt und sie damit begründet, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Großbritannien und Frankreich liefern dagegen bereits Marschflugkörper in die Ukraine. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat zudem vergangene Woche ein vorübergehendes Einfrieren des Ukraine-Konflikts in Spiel gebracht, um eine Friedenslösung zu ermöglichen. Sikorski wies solche Überlegungen mit der Begründung zurück, dass man Putin nicht trauen könne.

Er mahnte Deutschland und Europa, der Bedrohung aus Russland mit militärischer Stärke zu begegnen. "Schwäche lädt zur Aggression ein, Stärke schreckt ab", sagte er. Die Deutschen hätten vielleicht das Gefühl, dass Sie mehr Zeit haben, um auf eine russische Aggression zu reagieren, weil Polen noch dazwischen liege, sagte er. "Aber wenn Putin so aggressiv ist, wie einige von uns denken, dann sehen Sie sich Ihre Sicherheitslage nochmal an. In der (russischen) Exklave Kaliningrad stehen Iskander-Raketen mit Nuklearsprengköpfen, deren Reichweite bis nach Berlin reicht."