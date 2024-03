Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Donald Trump

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Donald Trump:

In Trumps Reden dient der Kontext gern als Bemäntelung von etwas, das für sich allein genommen als unsagbar gilt. In der Disziplin, Grenzen des Sagbaren zu testen, hat es der Ex-Präsident zu einiger Perfektion gebracht. Trump weiß, welche Tasten er drücken muss, um bei den extremen Republikanern zu punkten und gleichzeitig die politische Konkurrenz gegen sich aufzubringen. Damit liefert er den Medien immer wieder Munition - und seiner Anhängerschaft die Argumente gegen die von ihnen so gehassten "fake news media"./yyzz/DP/mis