Rheinmetall - Läuft und läuft und läuft

„Trends tragen häufig sehr viel weiter als sich das Anlegerinnen und Anleger zunächst vorstellen können!“ Als Lehrbuchbeispiel für diese These dient aktuell der Kursverlauf der Rheinmetall-Aktie – ein Dauerbrenner an dieser Stelle und mit einem Plus in 2024 von 66 % weiterhin der absolute Top-Performer unter den DAX®-Titeln (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 4. März, 16. Februar sowie 22. und 9. Januar). Im Verlauf der aktuellen Rally konnte die Aktie inzwischen ihr Allzeithoch bis auf 489,40 EUR ausbauen. Seit Wochen notiert die Aktie damit oberhalb des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 469,14 EUR) – bei gleichzeitig sehr weit auseinanderliegenden Begrenzungen des Volatilitätsindikators. Beides sind Anzeichen dafür, dass der Titel kurzfristig heißgelaufen ist. In die gleiche Kerbe schlägt der MACD, denn der Trendfolger notiert höher denn je! Wenngleich der aktuelle Aufwärtstrend absolut intakt ist, gewinnt ein aktives Money Management an Bedeutung. Das jüngste Aufwärtsgap bei 459,70/459,10 USD sowie die alten Hochpunkte bei rund 440 EUR markieren die ersten wichtigen Rückzugsbereiche. Auch die u. g. Discountzertifikate sind eine Möglichkeit, (Teil-)Gewinne zu sichern und sich etwas defensiver aufzustellen.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

