US-Notenbank will Bilanzabbau bald verlangsamen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Zentralbank Fed will den Abbau ihrer aufgeblähten Bilanz bald verlangsamen. Dies sei die allgemeine Haltung im geldpolitischen Ausschuss FOMC, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch nach der Zinssitzung in Washington. Konkrete Entscheidungen seien in der Sitzung aber nicht getroffen worden. Näher wollte Powell auf die Thematik nicht eingehen.

Die Bilanz der Federal Reserve ist seit der Finanzkrise 2008 drastisch gewachsen. Ausschlaggebend waren verschiedene Krisenmaßnahmen wie massive Käufe amerikanischer Staatsanleihen. Ihren Höhepunkt hatte die Bilanzsumme im Jahr 2022 mit etwa neun Billionen US-Dollar erreicht. Seither ist sie auf aktuell rund 7,5 Billionen Dollar zurückgeführt worden. Die Bilanz ist aber immer noch um ein Vielfaches größer als vor den mannigfachen Krisen seit 2008./bgf/jsl/mis