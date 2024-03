Bildungsminister Harris klarer Favorit für Ministerpräsidenten-Posten in Irland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dublin (Reuters) - In Irland gilt Bildungsminister Simon Harris als klarer Favorit für den Posten des Ministerpräsidenten.

Andere potenzielle Nachfolger haben bisher abgewunken, ihren Hut in den Ring zu werfen. Der jetzige Ministerpräsident Leo Varadkar hatte am Mittwoch überraschend seinen Rücktritt angekündigt.

Harris ist im Kabinett Minister für Weiterbildung und Hochschulwesen. Er wird vermutlich der einzige Kandidat für das Ministerpräsidentenamt sein. Er muss aber noch seine Bereitschaft erklären. Damit wird noch am Donnerstag gerechnet. Der 37-Jährige hat in der liberal-bürgerlichen Regierungspartei Fine Gael bisher am meisten Unterstützung sicher.

Andere potenzielle Rivalen wären Handelsminister Simon Coveney, Justizministerin Helen McEntee und der für öffentliche Ausgaben zuständige Minister Paschal Donohoe. Sie haben aber allesamt abgewunken. Alle könnten noch bis Montag ihre Ambitionen öffentlich machen.

Harris wäre der jüngste Ministerpräsident des EU-Landes. Er hat als Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie an Bekanntheit gewonnen. Varadkar war 38 Jahre alt, als er 2017 Regierungschef wurde.

Sowohl die Regierungspartei als auch ihr größter Koalitionspartner Fianna Fail schwächeln derzeit in Umfragen. Vorne liegt die größte Oppositionspartei Sinn Fein, früher der politische Arm der IRA. Varadkar hatte erklärt, den Posten des Regierungschefs räumen zu wollen, sobald ein Nachfolger feststehe. Er habe darum gebeten, einen neuen Parteichef am 6. April zu ernennen. Die nächste reguläre Parlamentswahl muss spätestens 2025 stattfinden.

