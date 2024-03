EQS-Adhoc: ESPG AG: Anleihegläubiger stimmen für vorsorglichen Covenant-Waiver und potenzielle Anleiheaufstockung

EQS-Ad-hoc: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

ESPG AG: Anleihegläubiger stimmen für vorsorglichen Covenant-Waiver und potenzielle Anleiheaufstockung



21.03.2024 / 12:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Köln, 21. März 2024: Die Anleihegläubiger der European Science Park Group, einem auf Wissenschaftsparks spezialisierten Immobilienunternehmen, haben nahezu einstimmig mit über 99,9 % dem vorsorglichen Covenant-Waiver und einer potenziellen Anleiheaufstockung im schriftlichen Abstimmungsverfahren zugestimmt. Das erforderliche Quorum für die Abstimmung ohne Versammlung wurde ebenfalls erreicht.



Die Gläubiger beschlossen den Gesamt-LTV-Covenant zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 vorsorglich auszusetzen und die Entscheidung für den Gesamt-LTV-Covenant zum 31. Dezember 2024 an den gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, Herrn Klaus Nieding, zu delegieren. Damit wird den volatilen Marktbedingungen in der Immobilienbranche Rechnung getragen. Zudem wurde einer potenziellen Anleiheaufstockung um bis zu 20 % des derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrags zu einem Kurs von mindestens 95 % des Nennbetrags zugestimmt, um der Gesellschaft mehr finanzielle Flexibilität zu eröffnen.



Die gefassten Beschlüsse werden heute auf der ESPG Website und in den kommenden Tagen auch im Bundesanzeiger bekanntgemacht.