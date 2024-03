GNW-Adhoc: Wien laut Visited App auf Platz 8 der meistbesuchten Hauptstädte der Welt

^TORONTO, March 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Reise-App Visited (https://visitedapp.com/) der Arriving In High Heels Corporation hat eine Liste mit ihren Top 10 der meistbesuchten Länder für österreichische Reisende (https://visitedapp.com/10-lander-die-man-von-osterreich-aus-besuchen-kann/) veröffentlicht. Die App ist in mehr als 30 Sprachen verfügbar und kostenlos für iOS- und Android-Nutzer. Die Daten basieren auf Selbstauskünften von über 2.000.000 internationalen Reisenden. Österreichische Reisende belegen Platz 8, wobei ein durchschnittlicher Reisender 20 Länder besucht, so die Reise-App. Zu den Top 5 der meistbesuchten Länder von österreichischen Reisenden (https://visitedapp.com/10-lander-die-man-von-osterreich-aus-besuchen- kann/) gehören: 1. Deutschland 2. Italien 3. Spanien 4. Frankreich 5. Vereinigtes Königreich Um weitere Reisetrends von Nutzern weltweit zu sehen, laden Sie bitte den Reisebericht herunter: https://visitedapp.com/travel-report-results/ Wien belegt auf der Liste der meistbesuchten Hauptstädte der Welt inzwischen ebenfalls Platz 8 und ist damit ein beliebtes Touristenziel. Zu den Top 8 der meistbesuchten Hauptstädte der Welt (https://visitedapp.com/meistbesuchte-stadte-der-welt-top-10-der-meistbesuchten- hauptstadte-der-welt/) gehören: 1. Paris 2. London 3. Rom 4. Amsterdam 5. Vatikanstadt 6. Berlin 7. Prag 8. Wien Die Reise-App Visited ermöglicht das Abhaken berühmter Orte je nach Interesse. Die Reiselistenfunktion verfügt über mehr als 150 Listen, in denen die Nutzer angeben können, welche Ziele sie schon bereist haben oder noch bereisen möchten. Daraufhin liefert die App personalisierte Reisestatistiken. Beispiele für Reiselisten sind: Kunstmuseen (https://visitedapp.com/top-10-liste-der- meistbesuchten-kunstmuseen/), berühmte Strände, Weltwunder (https://visitedapp.com/top-10-der-meistbesuchten-weltwunder/), Reiseziele rund um Bier, Nationalparks und mehr. Die Reiselistenfunktion ermöglicht es den Nutzern auch, ihr nächstes Reiseziel zu planen, indem sie eine Zusammenfassung der Länder anzeigt, die noch bereist werden sollen, und diese nach Anzahl der Orte, die noch auf ihren Reiselisten stehen, sortiert. Um weitere Ranglisten der beliebtesten Reiseziele (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arrivinginhighheels.visited&h l=de_DE&gl=US) zu sehen, können Nutzer Visited auf iOS (https://apps.apple.com/de/app/visited-map-where-ive-been/id846983349) oder Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arrivinginhighheels.visited&h l=de_DE&gl=US) herunterladen. Über die App Visited: Visited ist eine Reise-App, mit der Nutzer ihre Reisen auf einer Karte markieren, neue Ziele entdecken und künftige Reisen planen können. Mithilfe von Daten zu ihren größten Reisewünschen, ihren persönlichen Reisestatistiken und beliebten Orten können die Nutzer fundierte Entscheidungen über ihre nächste Reise treffen. Um mehr über die App Visited zu erfahren, besuchen Sie https://visitedapp.com (https://visitedapp.com/visited-reise-app/). Über die Arriving In High Heels Corporation Die Arriving In High Heels Corporation (http://www.arrivinginhighheels.com/) ist ein Unternehmen für mobile Apps, zu denen Pay Off Debt, XWalk und Visited (http://visitedapp.com/), ihre beliebteste App, gehören. Kontaktinformationen Anna Kayfitz anna@arrivinginhighheels.com (mailto:anna@arrivinginhighheels.com) °