Pressestimme: 'Schwäbischen Zeitung' zu Kretschmanns Beliebtheit im Südwesten

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbischen Zeitung" zu Kretschmanns Beliebtheit im Südwesten:

Winfried Kretschmann macht als Ministerpräsident zum Ende der Wahlperiode 2026 Schluss - das hat das Urgestein der Grünen schon vor Monaten angekündigt. Der Landesvater ist weiterhin beliebt, wie die neuen Zahlen der INSA-Umfrage im Auftrag der "Schwäbischen Zeitung" zeigen. 82 Prozent der potenziellen Grünen-Wähler sind mit ihm zufrieden. Auch in anderen Parteien genießt er hohes Ansehen - ganze 61 Prozent der CDU-Wähler und sogar 22 Prozent der AfD-Wähler stehen dem Ministerpräsidenten wohlwollend gegenüber. Warum ist Kretschmann nach wie vor so beliebt? Er hat, was viele andere Politiker heutzutage vermissen lassen: Profil. Er steht zu seiner Meinung - selbst, wenn er damit bei seinen Parteifreunden aneckt. Seine Meinungen sind selten getrieben von Ideologie, nicht immer auf Parteilinie - und damit für viele Menschen glaubwürdig./yyzz/DP/mis