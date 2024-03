Pressestimme: 'taz (tageszeitung)' zu EU-Einigung/ukrainische Agrarimporte

BERLIN (dpa-AFX) - Die "taz (tageszeitung)" zu EU-Einigung/ukrainische Agrarimporte:

"Die EU-Einigung auf Zölle für manche ukrainischen Agrarimporte ab bestimmten Mengen ist sinnlos. Sie wird die Bauern kaum besänftigen. Die Ukraine darf weiter Weizen in unbegrenzter Menge zollfrei in die EU exportieren. Auf Geflügel, Eier, Zucker, Hafer, Mais, Grütze und Honig soll erst dann eine Importsteuer fällig werden, wenn die Mengen den Durchschnitt der Jahre 2022 und 2023 überschreiten. Damals herrschte ja komplette Zollfreiheit. Die Ukraine muss weiterhin so viel in die EU exportieren dürfen wie bisher, um mit den Einnahmen ihre Verteidigung zu finanzieren. Zwar stimmt es, dass die Weizenpreise in den vergangenen Monaten gefallen sind. Aber nicht nur in der EU, wo jetzt mehr ukrainische Ware unterwegs ist. Sondern weltweit. Das rührt etwa daher, dass ausgerechnet Russland immer mehr Getreide auf den Weltmarkt wirft. Viele Wutbauern kämpfen in Wirklichkeit dagegen, dass sie zum Beispiel Umweltschutzregeln beachten müssen, wenn sie Agrarsubventionen erhalten."