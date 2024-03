USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken etwas

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gefallen. In der vergangenen Woche sank die Zahl der Hilfsanträge um 2000 auf 210 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 213 000 Anträgen gerechnet.

Der Wert für die Woche zuvor wurde von 209 000 auf 212 000 revidiert. Die Zahl der Hilfsanträge bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Dies deutet auf einen robusten Arbeitsmarkt hin. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den Jobmarkt.

Die US-Notenbank Fed berücksichtigt bei ihren geldpolitischen Entscheidungen auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt, weil diese sich auch auf die Entwicklung der Verbraucherpreise auswirken kann. Die Fed hat die Leitzinsen seit dem Sommer auf hohem Niveau unverändert gelassen. An den Finanzmärkten wird auf eine Zinssenkung im Juni spekuliert./jsl/bgf/jha/