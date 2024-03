USA: Verkäufe bestehender Häuser legen deutlich zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Februar deutlich gestiegen. Im Monatsvergleich seien sie um 9,5 Prozent geklettert, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies war der stärkste Anstieg seit einem Jahr. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet. Im Januar waren die Käufe um 3,1 gestiegen.

Das mangelnde Angebot an Häusern halte die Preise hoch, sagte NAR-Chefökonom Lawrence Yun. Der jüngste Anstieg der Hypothekenzinsen dürfte die Verkäufe allerdings in den kommenden Monaten belasten./jsl/jkr/mis