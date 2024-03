Bitcoin Kurs fällt zurück auf 64.000 Dollar – Fed-Sitzung sorgt nur temporär für Erholung

Am Freitag kostet eine Bitcoin-Einheit zwischenzeitlich rund 64.000 Dollar und damit fast fünf Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.

Der wichtigste Kryptowert Bitcoin war nach der Fed-Notenbanksitzung zwischenzeitlich über die Marke von 68.000 Dollar gestiegen.

US-Notenbank Fed stellt drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht

Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen war somit nur temporär Wasser auf die Mühlen der Anleger. Zinslose Anlagen konnten angesichts forcierter Zinssenkungsfantasien an Attraktivität gewinnen.

Am späten Mittwochabend hatte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zwar wie erwartet ihre Füße im Hinblick auf Zinsänderungen stillgehalten, jedoch insgesamt drei Senkungen für das laufende Jahr signalisiert. Insgesamt könnte im Umfang von 75 Basispunkten an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten gedreht werden. Bereits im Juni setzen Anleger verstärkt auf eine erste Senkung um 0,25 Prozentpunkte.

