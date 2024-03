Union ermöglicht im Bundesrat Milliarden-Steuerentlastung für Firmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Christian Krämer und Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Unternehmen bekommen wegen der mauen Wirtschaftsaussichten steuerliche Entlastungen im Volumen von 3,2 Milliarden Euro gewährt.

Nach monatelanger Blockade durch die Union stimmte der Bundesrat am Freitag mit überraschend deutlicher Mehrheit für das sogenannte Wachstumschancengesetz. CDU-Chef Friedrich Merz begründete den Kurswechsel mit dem Versprechen der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP, Bauern entlasten zu wollen. Dies hatte die Union zur Bedingung für ihre Zustimmung gemacht. Im Raum stehen mehrere geplante Maßnahmen. Allerdings passierte zum Wochenschluss auch das Zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz für 2024 den Bundesrat. Mit diesem laufen schrittweise Steuerbegünstigungen auf Agrar-Diesel aus.

Auch Unions-geführte Länder wie Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein votierten für das Wachstumschancengesetz. Bayern lehnte dies ab. Insgesamt gab es in der Länderkammer eine deutliche Mehrheit für das Vorhaben. Ursprünglich waren rund sieben Milliarden Euro an Steuerentlastungen geplant gewesen, nach der Vermittlung von Bundestag und Bundesrat blieben noch 3,2 Milliarden übrig. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einem wichtigen Zeichen. "Gut, dass es jetzt kommt!"

Die Union hatte bis zuletzt einen Erhalt des Agrar-Diesel-Privilegs gefordert. Zum Haushaltsfinanzierungsgesetz, das mit mehreren Maßnahmen Haushaltslöcher stopft, wurde der Vermittlungsausschuss allerdings nicht eingeschaltet. Die Ampel-Regierung hat der Landwirtschaft einen stärkeren Abbau von Bürokratie in Aussicht gestellt. Außerdem sollen Pflichten für Brachflächen, die zeitweise nicht bewirtschaftet werden dürfen, gelockert werden. Und Finanzminister Christian Lindner will die im Jahr 2022 ausgelaufene Tarifglättung für landwirtschaftliche Betriebe wieder einführen. Dabei werden Gewinne über einen mehrjährigen Zeitraum betrachtet, um Schwankungen auszugleichen. Am Ende sinkt so die Steuerlast. Dies könnte eine Entlastung von 150 Millionen Euro bringen.

UNION WILL AGRAR-DIESEL NACH BUNDESTAGSWAHL WIEDER FÖRDERN

Oppositionsführer Merz kritisierte, die steuerliche Belastung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bleibe zu hoch. Die Union wolle nach der nächsten Bundestagswahl die Steuerbefreiung auf Agrar-Diesel wieder auf den Tisch bringen. CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte die Zugeständnisse an die Landwirtschaft viel zu gering. FDP-Chef Lindner kündigte an, bei Entlastungen für die Wirtschaft nachlegen zu wollen. Das Wachstumschancengesetz könne nur ein erster Schritt sein.

Die Steuerlast von Unternehmen liegt in Deutschland bei rund 30 Prozent, in vielen anderen Staaten dagegen eher bei 25 Prozent. Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, plädierte daher für eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. "Denn die deutsche Wirtschaft wird absehbar weiter schrumpfen, die Insolvenzzahlen steigen, und der Abwärtstrend bei den Auftragseingängen setzt sich fort."

Wichtige Impulse könnte das Wachstumschancengesetz der kriselnden Baubranche bringen. Die Immobilienwirtschaft begrüßte das Vorhaben, mit dem die degressive Gebäudeabschreibung wieder eingeführt wird und die Unternehmen so mehr Liquidität zur Verfügung haben. "Dass die Länder sich endlich einen Ruck gegeben und zugestimmt haben, ist ein Sieg der Vernunft und kann nun auch beim Wohnungsbau den Schub auslösen, den Mieterinnen und Mieter dringend brauchen", erklärte Verbandschef Andreas Mattner. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) sagte, sechs Jahre lang könnten nun jeweils fünf Prozent der Investitionskosten abgeschrieben werden. "Das ist ein richtig großer Impuls für den Wohnungsbau." Es gebe damit Investitionsanreize, die die Bauwirtschaft stabilisieren könnten. "Die neue Abschreibungsmöglichkeit gilt rückwirkend für alle Bauprojekte ab einem Effizienzstandard 55 und mit Baubeginn zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2029."

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger lobte die Ausweitung der Forschungsförderung. "Insgesamt wächst die steuerliche Forschungsförderung durch das Wachstumschancengesetz um fast eine Milliarde Euro pro Jahr", so die FDP-Politikerin.

"SUPERABSCHREIBUNGEN" FEHLEN

Das Gesetz umfasst zwar zahlreiche zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten. Eine Investitionsprämie für Klimaschutzmaßnahmen fiel allerdings in der Vermittlung von Bund und Ländern aus dem Paket raus, was die Grünen erneut bedauerten. Im Ampel-Koalitionsvertrag sind eigentlich noch umfassendere "Superabschreibungen" auch für Maßnahmen zur Digitalisierung vorgesehen. FDP-Chef Lindner nannte die weggefallene Öko-Investitionsprämie bedauerlich. "Ich werde weiter dafür werben." Zurzeit sehe er hier aber keine Chance auf Umsetzung.

Der Verband der Familienunternehmen forderte ein noch umfangreicheres Paket, weil der Standort Deutschland in der Wettbewerbsfähigkeit an Boden verloren habe. "Die Steuerlast muss reduziert, die Energiekosten müssen gesenkt werden." Der Chemieverband VCI sprach von Trippelschritten Richtung mehr Wirtschaftswachstum. "Das Wachstumschancengesetz beendet nur halbherzig 15 Jahre Stillstand für attraktivere steuerliche Bedingungen am Standort Deutschland", sagte VCI-Steuerexperte Berthold Welling.

(Mitarbeit von Maria Martinez und Alexander Ratz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)