Pressestimme: 'FR' zur Debatte über Arbeitsverbot für geduldete Geflüchtete

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" (FR) zur Debatte über Arbeitsverbot für geduldete Geflüchtete:

"SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag klipp und klar verankert: "Arbeitsverbote für bereits in Deutschland Lebende schaffen wir ab." Die Koalition ist Schritte in diese Richtung gegangen, etwa mit dem Chancen-Aufenthaltsgesetz, das langjährig Geduldeten den Weg zur Arbeit ermöglicht. Aber an den großen Wurf hat sich die Bundesregierung nicht herangetraut. Daher ist es gut, dass die Integrationsministerinnen und -minister die Ampel an ihre eigene Zusage erinnern. Zugleich müssen die Unternehmen bereit sein, sich auf Arbeitskräfte einzulassen, die Unterstützung benötigen - etwa sprachlich. Es wäre ein Fehler, die Chance ungenutzt zu lassen."/yyzz/DP/nas