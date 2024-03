TAGESVORSCHAU: Termine am 22. März 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. März 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: OMV, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fresenius Medical Care, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: SGL Carbon, Jahreszahlen (14.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Bike24, Jahreszahlen 07:30 DEU: Cewe, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Geschäftsbericht 10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/24 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 3/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/24 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr 2023 08:00 DEU: Außenhandelspreise 1/24 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 2/24 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/23 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 3/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 3/24 EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH urteilt über Änderungen der Kostenverteilung für Erhaltungsmaßnahmen bei Wohnungseigentümergemeinschaften, Karlsruhe DEU: Bundesrat berät über Wachstumschancengesetz und Agrardiesel + Zum Wachstumschancengesetz: Abstimmung über Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses + Zum Agrardiesel: Die geplante Kürzung dieser Subvention für Landwirte ist Teil des zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024. Der Bundesrat entscheidet darüber, ob er das Gesetz passieren lässt oder den Vermittlungsausschuss anruft. + 12.00 Online-Statement von Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, nach der Abstimmung zum Agrardiesel DEU: Bundestag mit der ersten Lesung einer Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, bei der es um die Bezahlung von Betriebsräten geht; weitere Themen: Debatte über eine Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes vor der libyschen Küste, CDU/CSU-Antrag für bezahlbares Bauen und Wohnen u.a. + 1355 Aktuelle Stunde auf Antrag der AfD zu "Meinungsfreiheit an Schulen" 14:00 DEU: Bundesbanksymposium «The Future of Digitalization and Finance» zum Abschied der Ex-Vorstandsmitglieder Claudia Buch und Joachim Wuermeling mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel 18:30 DEU: Konferenz «Vonovia & Co VERstehen & WIDERstehen» des Berliner Mietervereins gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund, Berlin DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius empfängt den französischen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zu einem Arbeitsgespräch BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi