Ukraine - Massive russische Luftangriffe auf Energie-Infrastruktur

Kiew (Reuters) - Bei russischen Angriffen in der Nacht zum Freitag sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden.

14 Menschen seien verletzt worden, teilte das Innenministerium in Kiew mit. Drei Menschen würden vermisst. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe bei den massiven Angriffen in der Nacht 92 von 151 russischen Raketen und Drohnen abgeschossen. Ein ukrainischer Regierungsvertreter sagte, die Angriffe seien die schwersten Attacken auf die Energie-Infrastruktur seit Kriegsbeginn im Februar 2022 gewesen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf Telegram: "Der Welt werden die Ziele der russischen Terroristen klar vorgeführt: Kraftwerke und Energieversorgung, ein Staudamm, gewöhnliche Wohngebäude und sogar ein Oberleitungsbus." Getroffen wurde demnach die größte Talsperre des Landes. Es bestehe jedoch kein Risiko eines Bruchs, teilte der Betreiber des Wasserkraftwerks mit. Es gebe ein Feuer in der Anlage. Mitarbeiter und Notfalldienste seien im Einsatz.

In der Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine gab es nach Angaben des Bürgermeisters am frühen Freitagmorgen etwa 15 Explosionen wegen russischer Raketenangriffe. Ihor Terechow zufolge waren die Angriffe darauf angelegt, die Stromversorgung der Stadt zu zerstören. Teilweise sei es zu Stromausfällen in der ganzen Stadt gekommen.

