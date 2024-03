WOCHENVORSCHAU: Termine bis 5. April 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 5. April 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ströer, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Synlab, Jahreszahlen (15.00 h Bilanz-Pk) 07:10 DEU: Hypoport, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung DEU: MTU, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), 1/24 08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2023 09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/24 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/24 13:30 USA: CFNA-Index 2/24 15:00 USA: Neubauverkäufe 2/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Schlichtung in Tarifkonflikt um Lufthansa-Bodendienste beginnt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sollen im Tarifkonflikt für die etwa 25 000 Beschäftigten der Lufthansa am Boden schlichten. Die Schlichtung soll spätestens am 28. März enden. EU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim «Kanzlergespräch» in Brandenburg/Havel 10:15 DEU: Pk der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU), Konstanz BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen 07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aumann, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen 09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 12:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Hauptversammlung 13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung 14:00 CHE: SGS, Hauptversammlung 14:00 SWE: SKF, Hauptversammlung 16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) DEU: MBB, Jahreszahlen DNK: A.P. Moller-Maersk, außerordentliche Hauptversammlung USA: Adobe, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/24 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/24 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 4/24 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Frühjahr 09:00 ESP: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/24 (vorläufig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/24 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/24 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Online-Mediengespräch «Solvency II - Aktueller Stand und Perspektiven» vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 11:00 DEU: Pk Verband Energiehandel Südwest-Mitte VEH über Entwicklungen des Wärmemarktes in Baden-Württemberg (online), Mannheim 14:00 GBR: Die Vorsitzenden der Ausschüsse im britischen Unterhaus befragen Premierminister Rishi Sunak, London ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Accelleron Industries, Jahreszahlen 06:45 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: SMA Solar Technology, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Süss MicroTec, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen 07:30 DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Medios, Jahreszahlen 07:30 DEU: Mister Spex, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen (detailliert) 07:45 DEU: W&W, Jahreszahlen (10.00 Pk) 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Washtec, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q1-Zahlen und Geschäftsbericht 08:00 CHE: Syngenta, Jahreszahlen (8.30 h Call) 08:00 GBR: Endeavour Mining, Jahreszahlen 08:00 GBR: S4 Capital, Jahreszahlen 08:30 DEU: Encavis, Call zu Jahreszahlen und Ausblick 2024 09:00 DEU: EnBW Energie Bad-Württemberg, Jahreszahlen (10.30 Pk) 09:00 FIN: Konecranes Oyj, Hauptversammlung 10:00 SWE: Skanska, Hauptversammlung 14:00 USA: Moderna, Vaccines Day 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung 15:00 USA: Carnival, Q1-Zahlen 16:00 CHE: Intershop, Hauptversammlung DEU: Sixt, Geschäftsbericht DEU: SMA Solar, Geschäftsbericht (13.30 h Analystencall) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: 7C Solarparken, Jahreszahlen DEU: Aurelius Equity Opportunities, Jahreszahlen DEU: Ibu-Tec Advanced Materials, Jahreszahlen DEU: hGears, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 CHE: UBS-CFA Index 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Geschäftsbericht 06:45 DEU: Basler, Geschäftsbericht (11.00 h Call) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht (9.00 h Call) 07:00 DEU: Stratec, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Manz, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Scout24, Geschäftsbericht 07:30 DEU: MLP, Geschäftsbericht 07:30 DEU: GFT Technologie, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Compugroup Medical, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk online) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Call) 08:00 DEU: PWO, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen 08:30 DEU: Baywa, Jahreszahlen (10.30 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Online-Bilanz-Pk 11:15 DEU: Knaus Tabbert, Bilanz-Pk 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 12:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Zeppelin, Jahreszahlen DEU: Berentzen-Gruppe, Geschäftsbericht DEU: Uzin Utz, Jahreszahlen ITA: Buzzi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP Q/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q4/23 09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 3/24 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/24 08:00 DEU: Destatis: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2023 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 2/24 09:00 CZS: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 2/24 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 2/24 12:00 ITA: Erzeugerpreise 2/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 13:30 USA: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (2. Veröffentlichung) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 USA: MNI Chicago PMI 3/24 15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 2/24 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/24 (endgültig) BEL: Verbraucherpreise 3/24 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS: DNK/NOR: Feiertag, Börsen geschlossen USA: US-Anleihenmarkt bis 20.00 h ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/24 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/24 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 2/24 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/24 08:00 TRK: Handelsbilanz 2/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/24 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 2/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE LUX: Urteil des EuGH zur Rückerstattung der Reisekosten bei pandemiebedingtem Rücktritt HINWEIS Feiertag "Karfreitag" AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. MÄRZ TERMIN KONJUNKTUR 03:30 CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q1/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 2/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/24 HINWEIS Feiertag "Ostermontag" AUT, AUS, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 FRA: Sanofi, außerordentliche Hauptversammlung 18:00 USA: Juniper Networks, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 USA: Intel, Investor webinar TERMINE KONJUNKTUR 08:30 HUN: Handelsbilanz 1/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 3/24 09:45 ITA: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/24 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/24 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 2/24 12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung 13:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 3/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 2/24 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 2/24 14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/24 15:45 USA: S&P PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienste Index 3/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lastminute, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adidas, Geschäftsbericht 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 12:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung 12:00 FIN: Outokumpu, Hauptversammlung 12:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung 14:30 CHE: Swiss Steel, außerordentliche Hauptversammlung (Kapitalerhöhung) 15:00 CHE: PSP Swiss Property, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Volvo Cars, Absatz Q3 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 3/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 3/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 3/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/24 14:30 USA: Handelsbilanz 2/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Hafen City Hamburg GmbH 2024, Hamburg BEL: Nato-Außenministertreffen (2. und letzter Tag), Brüssel BEL: 1. Tag: EU-Wettbewerbskommissarin Vestager beim EU-US Handels- und Technologierat (TTC), Löwen HINWEIS HKG/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 2/24 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/24 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 2/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 2/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 2/24 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 3/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 3/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/24 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/24 SONSTIGE TERMINE BEL: 2. Tag: EU-Wettbewerbskommissarin Vestager beim EU-US Handels- und Technologierat (TTC) BEL: Informelles Treffen der EU-Verkehrsminister und -Ministerinnen - 2. und letzter Tag HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------

