APA ots news: Sonja Berger ist neue Geschäftsführerin der Volksbank Akademie - BILD

Die Bildungsexpertin wird die digitale Transformation des zentralen Aus- und Weiterbildungsinstituts des Volksbanken-Verbundes vorantreiben. Wien (APA-ots) - Sonja Berger (43) ist die neue Geschäftsführerin der Volksbank Akademie. In ihrer Funktion folgt sie Barbara Czak-Pobeheim, die Anfang des Jahres die Rolle der kaufmännischen Geschäftsführerin der FH Technikum Wien übernommen hat. Berger verfügt über langjährige Erfahrung im Bildungsmanagement sowie im Aus- und Weiterbildungsbereich. Zuletzt war sie neun Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen an der IMC Fachhochschule Krems tätig. Als ehemalige Leiterin des International Language Centers, Lehrende in internationalen Studiengängen im Department of Business sowie interimistische Studiengangsleitung bringt sie Erfahrungen im Bildungsmanagement, in der Konzeptionierung sowie im Design von Schulungsformaten und der Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen mit. "Erfolg ist Teamwork und deshalb liegt mir die Aus- und Weiterbildung unserer rund 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Volksbanken-Verbund besonders am Herzen. Mit Sonja Berger gewinnen wir eine erfahrene Expertin, die am Puls der Zeit agiert und die Volksbank Akademie um neue Ausbildungsformate bereichern wird. Gemeinsam werden wir unsere Mitarbeitenden für digitale Technologien begeistern und damit weiterhin das gesamte Team zukunftsfit aufstellen", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. Zwtl.: Digitale Transformation, innovative Lehr- und Lernsettings "In Zukunft wird die Bildung im Bankwesen maßgeblich durch digitale Technologien, individualisierte Lerninhalte und praxisnahe Übungsszenarien geprägt sein. Eine zukunftsfähige Bank muss ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich und effizient auf die steigenden Kundenerwartungen und technologischen Herausforderungen vorbereiten", sagt Sonja Berger, Geschäftsführerin der Volksbank Akademie. Dabei sei die Verknüpfung von traditionellem Bankwesen und modernen Bildungsmethoden entscheidend für den Erfolg. Vor diesem Hintergrund wird die Volksbank Akademie, als zentrales Aus- und Weiterbildungsinstitut des Volksbanken-Verbundes, bewusst neue Wege einschlagen und aktiv die Rolle der Innovatorin und Digitalisierungspartnerin des Volksbanken-Verbundes übernehmen. "Ich freue mich sehr mein Know-how zur Weiterentwicklung eines zukunftsweisenden Bildungsangebotes für unsere Volksbank Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubringen und somit die Zukunft des Volksbanken-Verbundes aktiv und positiv mitgestalten zu dürfen", so Berger. Die Volksbank Akademie wird verstärkt aktuelle Bildungstrends implementieren. So sollen eigene Lernpfade entwickelt werden, um das Lernen zu individualisieren, flexible Lernumgebungen zu schaffen und Microlearning zu ermöglichen. Auch das Bildungsprogramm wird die neue Geschäftsführerin weiterentwickeln und einen Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung sowie auf die Kompetenzen für die Bank der Zukunft legen. Mit Top-Ausbildungen und nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten ist die Volksbank Akademie auch weiterhin ein starkes Argument für die Attraktivität des Volksbanken-Verbundes als Arbeitgeber. Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 30,5 Mrd. Euro und betreut mit 3.108 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen zum 31.12.2023, veröffentlicht am 16.02.2024). Weitere Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw. [www.volksbank.at/nachhaltigkeit] (http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK AKADEMIE Mag. Sonja Berger, MSc. Geschäftsführung Tel.: +43 50 40045 DW 4525 E-Mail: sonja.berger@volksbankakademie.at VOLKSBANK WIEN AG Dir. Wolfgang Layr PR & Kommunikation Tel.: +43 1/40137 DW 3550 E-Mail: wolfgang.layr@volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0026 2024-03-25/09:05