Baerbock besucht Ägypten, Israel und Palästinensische Gebiete

KAIRO (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Montag in Ägypten vor dem Hintergrund der dramatischen humanitären Lage der Zivilbevölkerung in Gaza neuerliche Krisengespräche im Nahen Osten. In der Hauptstadt Kairo will die Grünen-Politikerin den ägyptischen Außenminister Samih Schukri treffen. Im Anschluss ist der Weiterflug nach Israel geplant. Am Abend steht ein Besuch der Palästinensischen Gebiete auf dem Programm. In Ramallah will Baerbock Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sowie Außenminister Riad Malki treffen. Eine Unterredung mit ihrem israelischen Kollegen Israel Katz ist für Dienstagvormittag geplant.

Baerbock hatte am Donnerstag im Bundestag ihre Bedenken gegen den vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu angekündigten Angriff auf Rafah im Süden des Gazastreifens bekräftigt. Sie äußerte Zweifel, wie bei einer möglichen Offensive in Rafah der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten überhaupt ermöglicht werden könne. Schließlich könnten sich 1,5 Millionen Menschen "nicht einfach in Luft auflösen", betonte sie. Die Pläne der israelischen Regierung für eine Bodenoffensive sind international umstritten, weil etwa 1,5 Millionen Palästinenser dort Zuflucht gesucht haben.

Baerbock wirbt seit Wochen für eine humanitäre Waffenruhe, damit die von der Hamas weiterhin festgehaltenen israelischen Geiseln freikommen und Hilfslieferungen den Gazastreifen erreichen./bk/DP/nas