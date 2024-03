Bildungsminister Harris soll neuer irischer Regierungschef werden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athlone/Irland (Reuters) - In Irland ist der bisherige Bildungsminister Simon Harris von Fine Gael zum neuen Parteichef ernannt worden.

Damit wurde der Weg für Harris ins höchste Regierungsamt am Sonntag freigemacht: Er soll dem scheidenden Ministerpräsidenten Leo Varadkar als Regierungschef nachfolgen. Das Parlament soll Harris nach der Osterpause am 9. April offiziell im Amt bestätigen. Varadkar hatte am Mittwoch überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der 37-jährige Harris wäre der jüngste Ministerpräsident des EU-Landes. Er hat als Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie an Bekanntheit gewonnen. Varadkar war 38 Jahre alt, als er 2017 Regierungschef wurde.

Sowohl die Regierungspartei als auch ihr größter Koalitionspartner Fianna Fail schwächeln derzeit in Umfragen. Vorne liegt die größte Oppositionspartei Sinn Fein, früher der politische Arm der IRA. Varadkar hatte erklärt, den Posten des Regierungschefs räumen zu wollen, sobald ein Nachfolger feststehe. Die nächste reguläre Parlamentswahl muss spätestens 2025 stattfinden.

"Dies ist ein Moment für Fine Gael, um neu anzufangen", sagte Harris vor Hunderten von Mitgliedern auf einer vollbesetzten Parteiveranstaltung in Athlone. "Unter meiner Führung steht Fine Gael für die Unterstützung von Unternehmen, insbesondere von kleinen Unternehmen ... Fine Gael steht für die Unterstützung von Familienbetrieben".

