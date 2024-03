Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Buchmesse in Leipzig

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Buchmesse in Leipzig:

"Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel haben Kultureinrichtungen ein Problem: Sie müssen sich zu dem Geschehen verhalten. Und sie können dabei eine Menge falsch machen. Wichtige Veranstaltungen im Jahreskalender wie die Berlinale haben dabei während der zurückliegenden Monate große Ratlosigkeit bewiesen. Die Buchmesse in Leipzig hat auf diese Herausforderung eine eigene Antwort gefunden: Zuhören, wenn sich störende Stimmen mit ihren Parolen Raum verschaffen. Sie als das kenntlich machen, was sie oft sind, nämlich einseitige Zuspitzungen, formuliert aus einer Perspektive der Empathielosigkeit für andere Lebensrealitäten als die eigenen. Und dann zur Tagesordnung zurückkehren. Die geladenen Akteure der Buchmesse hatten letztlich einfach mehr zu bieten als die radikalen Vereinfacher an den Rändern."