TradeXBank AG ernennt Viviane Gabard zum neuen Chief Risk Officer



25.03.2024 / 08:00 CET/CEST



TradeXBank AG ernennt Viviane Gabard zum neuen Chief Risk Officer Die TradeXBank AG gibt bekannt, dass sie Viviane Gabard zum neuen Chief Risk Officer ernannt hat. Viviane Gabard wird nach Abschluss der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen der Geschäftsleitung beitreten. Sie wird dafür verantwortlich sein, die Risiko- und Kreditmanagementfunktion in die nächste Wachstumsphase der Bank zu führen. Zürich, 25. März 2024 - Die TradeXBank AG hat heute die Ernennung von Viviane Gabard zum Chief Risk Officer bekannt gegeben. Sie folgt damit auf Hendrik Weber-Grellet, der beschlossen hat, die Bank zu verlassen. Viviane Gabard soll nach Abschluss der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen Mitglied der Geschäftsleitung werden. Viviane Gabard bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im internationalen Bankenumfeld mit. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse im Rohstoff- und Handelsfinanzierungsgeschäft und war langjähriges Mitglied des Executive Committee der CA Indosuez (Switzerland) SA in Genf. Dort war sie zunächst als Chief Risk Officer und danach als Head of Compliance tätig. Zuletzt war sie als Senior Managerin im Rahmen eines Projekts des Bankenaufsichtsteams der Europäischen Zentralbank im Bereich des Energie- und Rohstoffhandels tätig. Camille Sednaoui, CEO der TradeXBank AG, sagt: «Ich freue mich, Vivianes Ernennung zum neuen Chief Risk Officer bekannt zu geben. Für unsere anstehende Wachstumsphase, in der wir in neue Regionen und neue Rohstoffe expandieren, kommt dem effektiven Risikomanagement eine entscheidende Bedeutung zu. Viviane wird unser bereits starkes Risiko- und Kreditmanagement weiter ausbauen, eine solide Bewertung unseres Portfolios sicherstellen und gleichzeitig eine schnelle Entscheidungsfindung innerhalb der Organisation ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass Viviane dank ihres starken Leistungsausweises unser vielfältiges Führungsteam bereichern und dazu beitragen wird, das Fundament unseres Unternehmens weiter zu stärken. Gleichzeitig möchte ich Hendrik Weber-Grellet für sein beispielhaftes Engagement für die TradeXBank in den sechs Jahren seiner Tätigkeit danken, insbesondere in den für die Bank schwierigen Zeiten. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.» Hendrik Weber-Grellet wird für einen reibungslosen Wechsel sorgen und Viviane Gabard in der Übergangsphase unterstützen, bevor er die Bank verlässt. Über TradeXBank Die TradeXBank ist eine von der FINMA zugelassene, in Schweizer Besitz befindliche Bank mit Sitz in Zürich und mehr als 50 Mitarbeitern, die sich auf den Handel mit Rohstoffen in den Bereichen Energie, Agrarprodukte, Düngemittel und Metalle spezialisiert hat. Die Bank konzentriert sich auf die EMEA-Region und bietet Rohstoffhandel, Finanzen, Devisen und Hedging an. Ihre Geschäfte basieren auf einer starken Bilanz mit hoher Liquidität und Kapitalquoten, die weit über den regulatorischen Anforderungen liegen.

