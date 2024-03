TRADINGIDEE des Tages 🔴 Chainlink (25.03.2024)

Werbung von

Der Markt für Kryptowährungen hat sich seit Anfang des Jahres außergewöhnlich gut entwickelt. Derzeit gibt es eine Konsolidierung und sogar eine leichte Korrektur, nachdem BTC neue historische Höchststände erreicht hat. Die Halbierung steht in etwa einem Monat an, was, wie von vorherigen Zyklen nahegelegt, ein Katalysator für den Beginn der nächsten Welle von Gewinnen sein könnte.

Fakten: BlackRock kündigt Pläne an, einen neuen Fonds aufzulegen, der sich auf die Tokenisierung von Real-World Assets (RWA) im Ethereum-Netzwerk konzentriert.

BlackRock hat zudem eine strategische Investition in Securitize getätigt, ein auf die Tokenisierung von Vermögenswerten spezialisiertes Unternehmen. Die Einzelheiten der Transaktion wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Die Diskussion über die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) gewinnt an Dynamik, da in der letzten Woche ein größerer Kapitalzufluss in diesen Sektor zu beobachten war.

RWA-Kryptowährungsprojekte könnten eine sehr gute Zeit vor sich haben, insbesondere in Anbetracht der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung und des wahrscheinlichen nächsten Bullenmarktes.

Chainlink Labs ist eines der führenden Projekte, das die notwendige Infrastruktur für die Tokenisierung von Finanzanlagen bereitstellt. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit großen Banken zusammen, um sie bei der Integration solcher Lösungen zu unterstützen...

