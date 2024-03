Zehn Verletzte bei russischen Angriffen auf Kiew

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Bei den neuen russischen Angriffen auf Kiew sind am Montagmorgen in verschiedene Teilen der ukrainischen Hauptstadt mindestens zehn Menschen verletzt worden.

Nach vorläufigen Erkenntnissen habe es keine Toten gegeben, erläuterte Kulturminister Rostyslaw Karandjejew. Im Zentrum von Kiew sei ein dreigeschossiges Gebäude vollständig zerstört worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Auch in drei anderen Stadtteilen seien Raketentrümmer herabgestürzt. Zwei ballistische Raketen seien über Kiew abgeschossen worden, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Der Alarm in der Hauptstadt sei erst kurz vor einer ersten Detonation ausgelöst worden. Üblicherweise haben die Menschen mehr Vorlauf, um sich in die Schutzräume zu begeben.

Der US-Botschafterin Bridget Brink zufolge griff Russland mit Hyperschallraketen an. "In den letzten fünf Tagen hat Russland Hunderte von Raketen und Drohnen gegen einen souveränen Staat eingesetzt", sagte sie. Zwei ballistische Raketen seien über Kiew abgeschossen worden, erklärte die ukrainische Luftwaffe.

In der vergangenen Woche hat Russland die ukrainische Hauptstadt wieder verstärkt angegriffen, unter anderem die Energieinfrastruktur des Landes. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Unterstützer des Landes dazu auf, mehr für die Luftabwehr zu tun und entsprechende Mittel zu liefern.

Aus Russland gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Angriffen vom Montag.

