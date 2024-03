EQS-News: Jeton nimmt Platz Nr. 75 auf der Liste der Financial Times über die 1000 wachstumsstärksten Unternehmen in Europa ein

EQS-News: Jeton Wallet / Schlagwort(e): Sonstiges

Jeton nimmt Platz Nr. 75 auf der Liste der Financial Times über die 1000 wachstumsstärksten Unternehmen in Europa ein



26.03.2024 / 13:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die FT 1000 führt Unternehmen aus 31 europäischen Ländern auf, die das höchste Umsatzwachstum erzielt haben. Der globale Zahlungsdienstleister Jeton wurde gemäß dem Ranking der Financial Times (FT), das in Zusammenarbeit mit dem Datenanbieter Statista erstellt wurde, unter den 1000 wachstumsstärksten Unternehmen in Europa geführt. Das Unternehmen nahm Rang 75 auf der FT1000-Liste ein, die einige der am schnellsten expandierenden Unternehmen Europas enthält, von denen viele jetzt globale Branchenführer sind. Diese Anerkennung kommt nach Jahren harter Arbeit und Expansion von Jeton, das seit seiner Gründung im Jahr 2018 ein erhebliches Wachstum erfahren hat. Das Unternehmen hat seitdem eine umfassende Palette an Dienstleistungen bereitgestellt sowie eine breite Auswahl an Produkten angeboten und ist zu einem renommierten Partner für Einzelpersonen und Unternehmen geworden. Als Ergebnis seiner globalen Expansion besitzt das Unternehmen derzeit Betriebslizenzen im Vereinigten Königreich sowie in Zypern und Dominica. Diese Leistungen wurden mit prestigeträchtigen Auszeichnungen wie den AIBC Dubai Awards 2022 und der Auszeichnung als Online Payment Service Provider of the Year (Online-Zahlungsdienstleister des Jahres) bei der Sigma 2023 honoriert. Die Reichweite der Leistungen ist enorm; das Wallet deckt über 70 Währungen in mehr als 100 Ländern ab, beinhaltet über 50 Zahlungsmethoden und verfügt über zahlreiche Checkout-Optionen mit Banken und Wallets. Die Nutzer können ihre Transaktionen einfach unter Anwendung verschiedener internationaler und lokaler Zahlungsmethoden durchführen, was ihre globale Präsenz unterstützt. Außerdem bietet das Unternehmen einzigartige Finanzlösungen und -produkte wie die Jeton Card von VISA, die in 31 Ländern erhältlich ist und Zahlungsoptionen wie Google Pay und Apple Pay ermöglicht. Zu den Lösungen von Jeton zählt auch ein E-Voucher, Jeton Cash, der den Nutzern hilft, Zahlungen vorzunehmen, ohne sensible Daten teilen zu müssen. Diese Methode ermöglicht es, Online-Transaktionen schnell, einfach und sicher durchzuführen. Jeton ist zudem erfolgreiche strategische Partnerschaften eingegangen, einschließlich seiner aktuellen Zusammenarbeit mit West Ham United und früheren Vereinbarungen mit anderen bekannten Fußballmannschaften der Premier League. Saaly Temirkanov, Executive Director von Jeton, brachte seine Dankbarkeit für die Aufnahme des Unternehmens in diese prestigeträchtige Liste zum Ausdruck und hob das Engagement, die harte Arbeit und die unterschiedliche Fachkompetenzen seines Teams hervor. „Wir freuen uns über unseren jüngsten Erfolg und die Möglichkeiten, die dieser für unsere Zukunft bietet“, erklärte er. „Diese Anerkennung unterstreicht auch die uneingeschränkte Unterstützung und das große Vertrauen unserer Partner in unsere Fähigkeit, neue Vorhaben umzusetzen und täglich außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.“ Die achte jährliche Auflage der in Zusammenarbeit mit Statista erstellten FT-Liste über die wachstumsstärksten Unternehmen in Europa wird im März 2024 in der FT und auf FT.com veröffentlicht. Kontakt: JetonWallet

marketing@jeton.com





26.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com