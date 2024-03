EQS-News: Nach erfolgreichem Jahr 2023 mit 1,7 Milliarden Euro neuem Kapital: Golding erweitert Partnerkreis mit Richard Wilmes, Head of Secondaries

Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Nach erfolgreichem Jahr 2023 mit 1,7 Milliarden Euro neuem Kapital: Golding erweitert Partnerkreis mit Richard Wilmes, Head of Secondaries



26.03.2024 / 08:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nach erfolgreichem Jahr 2023 mit 1,7 Milliarden Euro neuem Kapital: Golding erweitert Partnerkreis mit Richard Wilmes, Head of Secondaries München, 26. März 2024 – Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, zieht ein positives Fazit zum Geschäftsjahr 2023 und stellt die Weichen für die Zukunft: Mit der Beförderung von Richard Wilmes, der bereits den Bereich Secondaries verantwortet, trägt Golding der steigenden Bedeutung transaktionsorientierter Investments Rechnung. Im Geschäftsjahr 2023 sammelte Golding 1,7 Milliarden Euro neues Kapital von Investoren ein: So erreichte die fünfte Auflage der Infrastruktur-Dachfonds-Serie mit einem Zielvolumen von 700 Millionen Euro ihr erstes Closing bei Kapitalzusagen in Höhe von 360 Millionen Euro. Und der aktuelle Secondaries-Fonds hat bereits die Gesamtgröße seines Vorgängers von rund 280 Millionen Euro annähernd erreicht und soll planmäßig weiter auf 500 Millionen Euro anwachsen. In ähnlichem Umfang wurden parallel Investitionen getätigt. Mit einem Investitionsvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 bewegte sich – trotz des veränderten Marktumfelds – das eingesetzte Kapital auf Vorjahresniveau (1,8 Mrd. Euro). Die Zahl der vollzogenen Investments stieg im Vergleich zu 2022 sogar um 13 auf insgesamt 68, davon 28 Co-Investments und 10 Secondaries. Die zunehmende Relevanz von Secondaries zeigt sich im gestiegenen Anteil am Gesamtvolumen der Golding-Investments. Wurden 2022 fünf Prozent aller Investments im Bereich der Secondaries getätigt, stieg der Anteil 2023 auf 13 Prozent. Diese Entwicklung ist auf günstige Marktentwicklungen auf den Sekundärmärkten zurückzuführen, die sich auch 2024 weiterhin abzeichnen. Golding erweitert Partnerkreis mit Richard Wilmes Die Beförderung von Richard Wilmes, der bereits den Bereich Secondaries verantwortet, zum Partner, unterstreicht die zunehmende Bedeutung transaktionsorientierter Investments. „Mit über einem Jahrzehnt Pionierarbeit im Aufbau des Secondaries-Sektors und seinem tiefen Marktverständnis ist Richard Wilmes ein herausragender Experte. Mit seiner Beförderung verankern wir das Secondaries-Geschäft auf Partnerebene und bekräftigen die Relevanz transaktionsorientierter Investments. Etwa 50 Prozent unserer Investitionen entfallen bereits auf Secondaries und Co-Investments“, sagt Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer bei Golding. „Seit mehr als 15 Jahren begleite ich mit großer Leidenschaft Goldings erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Wir konzentrieren uns im Team auf die Weiterentwicklung unserer Sekundärmarkt-Strategien insbesondere im Segment der Small- und Midcap-Unternehmen“, so Richard Wilmes, Partner und Head of Secondaries bei Golding. Richard Wilmes ist seit 15 Jahren bei Golding und baute das Secondaries-Team ab 2012 auf. Zuvor war der gelernte Volkswirt bei der Bank of America Merrill Lynch tätig.



Link zum Pressefoto von Richard Wilmes

Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 14 Milliarden Euro. Zu den rund 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).

Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH

Susanne Stolzenburg

Director, Head of Marketing & Communications

T +49 (0) 89 419 997 553

stolzenburg@goldingcapital.com PB3C GmbH

Johannes Braun

PR Director Real Assets

T +49 (0) 89 242 0865 36

braun@pb3c.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.